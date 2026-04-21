Bybit Pay porta le cripto nella vita reale

Bybit Pay arriva in Europa con un obiettivo molto chiaro: rendere le criptovalute utilizzabili nella quotidianità, senza complicazioni tecniche. E senza quella distanza che per anni ha separato il mondo cripto dai pagamenti reali. L’iniziativa nasce da Bybit EU, la società con sede a Vienna autorizzata secondo il regolamento MiCAR, che vede nel mercato europeo il luogo ideale per far crescere un nuovo modo di trasferire valore.

Bybit Pay funziona come un ponte tra ciò che gli utenti già conoscono e ciò che le cripto possono diventare. All’interno dell’app Bybit è possibile inviare e ricevere asset digitali in pochi secondi, pagare tramite QR code, incassare fondi e convertire le criptovalute supportate in valuta fiat quando necessario. Tutto avviene in modo fluido, senza passaggi esterni e senza la sensazione di trovarsi davanti a uno strumento complesso. L’utente sceglie l’asset, seleziona il destinatario o il merchant e completa la transazione con la stessa naturalezza con cui oggi effettua un pagamento digitale tradizionale.

Il cuore del sistema Bybit Pay è la rapidità

I trasferimenti sono quasi istantanei e i costi molto più bassi rispetto ai metodi classici, soprattutto quando si parla di inviare denaro oltre confine o di gestire spese condivise. È proprio questa immediatezza a rendere Bybit Pay interessante per chi usa le cripto ogni giorno, ma anche per chi non le ha mai considerate un mezzo di pagamento. La piattaforma permette di dividere un conto, inviare fondi a un amico, pagare un servizio o incassare un pagamento senza dover affrontare la complessità tipica del settore. Gli asset supportati includono le principali criptovalute presenti su Bybit, come Bitcoin, Ethereum, stablecoin come USDT e una selezione di altcoin. La conversione tra cripto e fiat, dove consentita, aggiunge un ulteriore livello di flessibilità, permettendo agli utenti di proteggersi dalla volatilità quando necessario.

L’Europa rappresenta un passaggio strategico per Bybit

La regione sta costruendo un quadro normativo chiaro e avanzato, e gli utenti europei chiedono strumenti che uniscano sicurezza, semplicità e utilità concreta. È proprio questo mix a rendere il mercato europeo così interessante: qui le cripto non sono più viste solo come un investimento. Ma come un possibile strumento di pagamento quotidiano. Bybit Pay risponde a questa evoluzione offrendo un’esperienza che unisce fiducia, regolamentazione e facilità d’uso.

Come spiega Mazurka Zeng, co‑CEO di Bybit EU, l’obiettivo è creare una connessione affidabile tra cripto e pagamenti reali, permettendo agli utenti di muovere valore con naturalezza. Non si tratta solo di una nuova funzione. Ma di un tassello della visione più ampia di Bybit come “The New Financial Platform”, un ecosistema in cui trading, pagamenti e finanza digitale convivono in modo integrato. Bybit Pay nasce per questo: trasformare le cripto in qualcosa che non si limita a essere posseduto, ma che può essere usato davvero, nei momenti che contano. Una svolta che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti europei vivono la propria quotidianità finanziaria, rendendo gli asset digitali più vicini, più utili e finalmente più semplici.