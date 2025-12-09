Boerse Stuttgart Digital porta a 56 le criptovalute disponibili

Boerse Stuttgart Digital, partner europeo per le infrastrutture cripto, amplia il proprio portafoglio istituzionale. Sono ora disponibili 16 nuove criptovalute per il trading e la custodia in un ambiente conforme alla normativa MiCAR. Porta così l’offerta complessiva a 56 asset digitali. Tra le novità figurano Sui (SUI), Cronos (CRO), Cosmos (ATOM) e altri token di rilievo come ApeCoin (APE), Gnosis (GNO), Immutable X (IMX) e SushiSwap (SUSHI).

Con questa espansione, Boerse Stuttgart Digital risponde alla crescente domanda degli operatori istituzionali come banche, broker e asset manager. Realtà che cercano un accesso sicuro e regolamentato a un mercato cripto sempre più diversificato. Parte del Boerse Stuttgart Group, con oltre 160 anni di esperienza nei mercati finanziari, BSD offre un one-stop-shop modulare per soluzioni di trading e custodia rivolte alla clientela istituzionale. Con più di 200 esperti internazionali attivi nei sette hub di Stoccarda, Berlino, Francoforte, Lubiana, Milano, Stoccolma e Zurigo, l’azienda garantisce alle istituzioni finanziarie in tutta Europa un accesso semplice, affidabile e conforme agli asset digitali