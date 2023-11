Behrens verso la presidenza del CdS di DWS

Il Consiglio di Sorveglianza di DWS Group ha proposto Oliver Behrens Presidente del Consiglio di Sorveglianza in occasione dell’Assemblea Generale Annuale del 6 giugno 2024. Behrens prenderà il posto di Karl von Rohr, che ha comunicato alla società la sua intenzione di dimettersi dalla carica di Presidente dopo 5 anni di servizio.

Il Consiglio di Sorveglianza propone inoltre che James Von Moltke, (a sinistra) Presidente e CFO di Deutsche Bank AG entri a far parte del Consiglio di Sorveglianza come membro ordinario.

Oliver Behrens è un veterano del settore finanziario con oltre 40 anni di esperienza nei settori della gestione patrimoniale e bancaria. Dal 2015 è stato CEO di Morgan Stanley Bank Germania e Austria. Nel 2017 ha assunto la responsabilità di CEO di Morgan Stanley Europe SE e Morgan Stanley Europe Holdings SE. In precedenza, ha lavorato per nove anni presso Deka-Bank, dove ha ricoperto il ruolo di vice CEO. Ha iniziato la sua carriera come apprendista alla Deutsche Bank nel 1982. Dal 1992 al 2005 ha ricoperto diverse posizioni presso l’ex gruppo DWS (DWS e Deutsche Asset Management) Sia a Francoforte che in Lussemburgo, ricoprendo infine il ruolo di Speaker del Comitato Esecutivo di Deutsche Asset Management Investment GmbH.

“Con Oliver Behrens siamo riusciti ad aggiudicarci un manager con una solida esperienza nel settore della gestione patrimoniale e una vasta conoscenza dell’azienda”. Ha detto Karl von Rohr (a destra), Presidente del Consiglio di Sorveglianza. “Nel corso degli ultimi mesi, il comitato di nomina del Consiglio di Sorveglianza ha condotto un processo di ricerca intenso e approfondito, intervistando candidati interni ed esterni. Oliver Behrens ha accettato l’offerta di sostenere lo sviluppo strategico dell’azienda in futuro con la sua profonda esperienza e conoscenza del settore.”