DWS cambia ancora il suo team

DWS cambia il team di gestione. Stefan Kreuzkamp – nella foto – dalla fine dell’anno si dimette da responsabile della Divisione Investimenti. Lascia l’azienda di comune accordo dopo 24 anni. Il Chief Investment Officer e i responsabili delle asset class faranno capo in futuro al CEO Stefan Hoops.

“Stefan Kreuzkamp ha svolto un ruolo decisivo per il successo di DWS negli ultimi anni, soprattutto dopo l’IPO del 2018. Ha riunito le straordinarie competenze di DWS in tutte le classi di attivo in una potente Divisione Investimenti. Sotto la sua guida come ex Chief Investment Officer e mentre era responsabile della Divisione Investimenti, i gestori di portafoglio di DWS hanno più volte superato la concorrenza, creando valore per i nostri clienti. Lo ringraziamo per il suo contributo, ci rammarichiamo per la sua partenza e gli auguriamo il meglio e tanto successo per il suo futuro professionale e privato.” Questo il commento di Karl von Rohr, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di DWS.

Stefan Hoops CEO di DWS

“Stefan Kreuzkamp e io ci conosciamo da oltre 10 anni. In questo periodo abbiamo lavorato insieme intensamente e ho imparato ad apprezzarlo come collega e partner. Gli sono anche molto grato personalmente per il suo impegno e il suo senso di responsabilità. Ha creato un forte team di leadership nella Divisione Investimenti e ha fatto in modo che la competenza di DWS in materia di investimenti poggiasse su più spalle. Insieme al nostro Chief Investment Officer Björn Jesch, il team continuerà a fornire ai nostri clienti una gestione indipendente del portafoglio. Stiamo dando maggiore libertà alle specifiche classi d’investimento per continuare a offrire la nostra proposta di valore ai clienti.”

In arrivo un nuovo team di gestione

Stefan Kreuzkamp aveva accettato la richiesta dell’azienda di risolvere anticipatamente il suo contratto, valido solo fino all’inizio del 2024, per fare spazio al nuovo team di gestione. A settembre di quest’anno aveva già apportato profonde modifiche alla struttura gestionale della Divisione Investimenti. Inoltre aveva riorganizzato le responsabilità in quest’area. Björn Jesch è diventato il Global Chief Investment Officer di DWS; Fiona Bassett ha assunto la direzione della neocostituita Systematic Solutions and Implementation Platform. Vincenzo Vedda è diventato responsabile della divisione Active, in cui DWS ha riunito le asset class Active Equity e Fixed Income (inclusa la liquidità). Insieme all’attuale team di gestione della Divisione Investimenti, Björn, Fiona e Vincenzo riferiranno in futuro a Stefan Hoops. Vincenzo Vedda assumerà inoltre le precedenti responsabilità di Stefan Kreuzkamp nel consiglio di amministrazione di DWS Investment GmbH.

Stefan Kreuzkamp ha lavorato per DWS per 24 anni, inizialmente come gestore di portafoglio per i fondi del mercato monetario e responsabile delle attività dei fondi a reddito fisso e del mercato monetario e Chief Investment Officer Europe. Nel 2018 ha assunto il ruolo di Global CIO e responsabile della divisione Investimenti.