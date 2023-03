Andrea Mottarelli Country Head Italia di DWS

DWS ha nominato Andrea Mottarelli nuovo Country Head della propria sede italiana. In questo ruolo, Andrea avrà il compito di coordinare il team di DWS in Italia, dove il gruppo è presente con 30 professionisti.

Succede ad Alexia Giugni promossa a Head of Client Coverage EMEA

Dopo precedenti esperienze nell’asset management, Andrea è approdato in DWS nel 2000, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità. Inizialmente come portfolio manager ed in seguito come senior relationship Manager e responsabile della distribuzione retail e wholesale.

“Sono davvero onorato di assumere questo incarico, che porta con sé responsabilità e aspettative, ma anche l’importante eredità di chi mi ha preceduto nel ruolo”. Ha commentato Andrea Mottarelli.

“Sono certo che saremo in grado di cogliere le grandi trasformazioni del settore dell’asset management, grazie all’esperienza e alle competenze del nostro team. E inoltre all’unicità della nostra gamma di offerta, che presenta soluzioni di eccellenza in tutti i segmenti di mercato. Dai fondi a gestione attiva agli ETF, fino al mondo dei private asset.”

Nel ruolo di Country Head per l’Italia, Mottarelli sostituirà Alexia Giugni, che ha assunto lo scorso settembre l’importante ruolo di Head of Client Coverage EMEA.

“L’Italia ha sempre avuto un ruolo centrale nella strategia di DWS per la regione EMEA e lo sarà ancora di più in futuro. Per questo sono contenta di passare il testimone ad Andrea”. Ha commentato Alexia Giugni. “Andrea ha un’esperienza ed una conoscenza più che ventennale della nostra azienda e del mercato Italiano e il suo contributo sarà molto prezioso per i nostri obiettivi di crescita”.