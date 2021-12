Basso executive director di 302 Original Content

Stefano Basso è il nuovo ingresso nella società di produzione di contenuti originali 302 Original Content – parte del gruppo internazionale EMG – guidata da Giuseppe Saccà.

Basso entra con il ruolo di senior executive director della società di produzione di contenuti originali del gruppo internazionale EMG, guidata dall’amministratore delegato Saccà.

Il nuovo senior executive director dal 2007 al 2017 è stato produttore delegato di Fandango e successivamente local production executive per Warner Bros Italia. Dal 2017 al 2019 Stefano Basso ha lavorato su film di diversi registi, tra cui Stefano Mordini, Ferzan Ozpetek, Matteo Rovere, Simone Godano. Inoltre ha lavorato per importanti produzioni tv tra cui la serie animata internazionale “Trulli Tales” per The Walt Disney Company e Rai Ragazzi, distribuita in oltre 150 Paesi nel mondo. Con Fandango ha inoltre curato l’acquisizione dei diritti dell’importante property letteraria “L’amica geniale” di Elena Ferrante.

Oggi porta la sua lunga esperienza nella produzione audiovisiva in 302 Original Content dove si occuperà della supervisione di tutti i contenuti e le produzioni. Inoltre supporterà Giuseppe Saccà nella strategia di sviluppo dell’azienda, che vede tra le produzioni più recenti il nuovo film di Luca Lucini “Le mie ragazze di carta”. Ma anche la seconda stagione dell’acclamata serie “Marta&Eva” per Rai Ragazzi, entrambe attualmente in fase di riprese.

Giuseppe Saccà ad di 302 Original Content

“Basso è un professionista con una solida esperienza nelle produzioni cinema e tv di respiro internazionale. Il suo ingresso nella nostra squadra rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di crescita condivisa con il gruppo EMG nel segno dell’innovazione dei contenuti. Oltre che dell’attenzione costante alla qualità produttiva e della ricerca di nuovi talenti, nel contesto dei profondi cambiamenti che stanno ridisegnando il mercato dell’audiovisivo”.

Stefano Basso senior executive director di 302 Original Content

“Sono entusiasta di entrare a far parte di 302 Original Content. Una società ricca di idee, di passione e di voglia di crescere e ringrazio per questa opportunità il gruppo EMG. E soprattutto Giuseppe Saccà con il quale condivido una formazione simile e una stessa attenzione alla cura artigianale, alla qualità dei contenuti e alla ricerca di storie inedite. Storie da trasformare in prodotti di grande appeal per un pubblico anche internazionale”.

Chi è 302 Original Content

E’ una società di produzione italiana del gruppo EMG. Fondata nel 2021 dalla storia ventennale di 3Zero2tv e con sede a Milano, 302 Original Content produce lungometraggi per il cinema. Suoi “Come diventare grandi nonostante i genitori”, “Io e mio fratello”, “Le mie ragazze di carta”. Ma anche le serie tv “Alex & Co”, “Penny on MARS”, “Marta & Eva”, “School Hacks”. Inoltre ha prodotto programmi di entertainment “Colorado Cafè”, “Honolulu”, “Stand up Comedy” per RAI, Disney, Mediaset, SKY, Viacom e Discovery.

