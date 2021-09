Su DOOH la campagna Universal per il nuovo 007

Universal Pictures ha programmato la campagna di lancio dell’ultimo film della saga di 007, No time to die sul circuito DOOH Medya Network (Div. Immedya). L’agente segreto torna quindi nelle sale di tutta Italia. La concessionaria commerciale in esclusiva che sta seguendo la campagna è PRS Mediagroup. Il trailer viene proiettato sui display di 36 centri commerciali coperti dal circuito DOOH distribuiti in tutta Italia fino al 3 ottobre.

Diretto da Cary Fukunaga e con protagonista Daniel Craig, No time to die è carico di aspettative della critica e del pubblico, grazie al cast stellare e al glamour che accompagna i prodotti legati al franchising di 007. Ma non è solo la notevole quantità di talento artistico a tenere altissima l’attenzione nei confronti del film. A far salire l’attesa per questa pellicola è stata la posticipazione della release causa pandemia, che ha fatto slittare di un anno l’uscita fino al 30 settembre.

“Per questo motivo la campagna assume ancora più valore in questo momento, nel quale abbiamo bisogno di una spinta positiva per ripristinare una normalità che tanto ci è mancata. Tornare alla normalità, tornare a riempire le sale, tornare a godere degli spettacoli nei luoghi di cultura, tornare ad emozionarci, #soloalcinema”, dicono in Universal.

