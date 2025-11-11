Banco BPM sostiene Gabetti Lab con REcrea

Banco BPM sostiene REcrea, la nuova società di Gabetti Lab dedicata alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. L’operazione prevede un finanziamento da 10 milioni di euro, erogato nella forma di Revolving Credit Facility a 24 mesi. La somma è destinata all’acquisizione e riqualificazione di 11 edifici condominiali di piccole dimensioni con classi energetiche F e G, tipologia palazzina cielo-terra diffusa nelle province italiane.

REcrea nuova vita agli immobili

REcrea nasce per dare nuova vita agli immobili, trasformandoli in abitazioni moderne e sostenibili, capaci di rispondere alle esigenze di comfort e qualità abitative attuali. Grazie all’esperienza maturata da Gabetti Lab negli anni degli ecobonus edilizi, il progetto punta a innalzare le classi energetiche degli edifici e reimmetterli sul mercato, generando valore per i proprietari e per le comunità locali.

Alessandro De Biasio, Amministratore Delegato di Gabetti Lab

“Con il superbonus abbiamo visto che il valore di un immobile può crescere fino al +40% al mq passando dalla classe G alla A, con una riduzione del fabbisogno energetico del 54%. E inoltre con un risparmio di CO₂ del 53%. REcrea nasce da questa esperienza e rappresenta un modello unico sul mercato. Un modello capace di dare nuova vita a immobili altrimenti invendibili e di coinvolgere l’intera filiera di professionisti e imprese.”

Alessandro Simonelli, responsabile del Centro Large Corporate di Banco BPM

“Affianchiamo Gabetti Lab in un progetto che non solo valorizza il patrimonio immobiliare, ma contribuisce anche a rivitalizzare il territorio dal punto di vista abitativo e urbano. Banco BPM ha sempre dimostrato attenzione a iniziative che coniugano sviluppo economico e sostenibilità, e REcrea ne è un esempio concreto.”

Gabetti Lab e Banco BPM: due protagonisti del settore

Gabetti Lab, società del Gruppo Gabetti, è specializzata nella consulenza e gestione di progetti di riqualificazione edilizia e sostenibilità. Negli anni ha seguito centinaia di interventi legati agli ecobonus. E’ diventatoun punto di riferimento per l’efficienza energetica e la valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Banco BPM è il terzo gruppo bancario italiano per attivi da sempre vicino ai territori e alle imprese. Con oltre 3,7 milioni di clienti e una rete di 1.400 filiali, sostiene progetti di sviluppo sostenibile e innovazione.Con particolare attenzione alla transizione energetica e alla rigenerazione urbana.