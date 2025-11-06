Gabetti rafforza la governance con un Advisory Board guidato da Cesare Ferrero

Il Gruppo Gabetti annuncia la nascita del proprio Advisory Board. Si tratta di un nuovo organo consultivo pensato per affiancare il top management nella definizione e implementazione delle strategie aziendali. L’iniziativa mira a consolidare la leadership del Gruppo nel settore immobiliare. E a rafforzare le relazioni con il mercato e gli stakeholder, e accelerando i processi di innovazione e digitalizzazione.

Presidenza affidata a Cesare Ferrero

Alla guida dell’Advisory Board è stato nominato Cesare Ferrero, manager con oltre trent’anni di esperienza nei settori immobiliare, infrastrutturale e finanziario. Tra i suoi incarichi più rilevanti:

Presidente e AD di Metropolis S.p.A. (oggi Ferservizi).

Presidente di Grandi Stazioni S.p.A..

AD e DG di IPI S.p.A. (Gruppo Fiat).

Country Manager Italia di BNP Paribas Real Estate.

Vicepresidente esecutivo di Prelios S.p.A..

Presidente esecutivo di Sogemi S.p.A.

Ferrero ha inoltre ricoperto ruoli accademici presso l’Università Bocconi, il Politecnico di Milano e l’Università della Florida.

Obiettivi e funzioni dell’Advisory Board di Gabetti

Il nuovo organo avrà il compito di:

Supportare la governance nelle decisioni strategiche di medio-lungo periodo.

Offrire contributi qualificati su temi chiave: digitalizzazione, sostenibilità, evoluzione dei mercati.

Favorire lo sviluppo del business e il posizionamento competitivo del Gruppo.

Fabrizio Prete, Presidente e AD del Gruppo Gabetti

“Con la nomina di Ferrero, ci affidiamo a un professionista di grande esperienza per guidare la nostra evoluzione strategica.”

“L’Advisory Board è un passo fondamentale per rafforzare il nostro ruolo nel sistema immobiliare.”. Marco Speretta, AD del Gruppo Gabetti.

Verso una leadership sempre più solida

L’iniziativa si inserisce nel piano di sviluppo del Gruppo Gabetti, orientato a consolidare la leadership nel settore, anticipare le evoluzioni del mercato e valorizzare le competenze trasversali nei servizi integrati, nella consulenza e nell’intermediazione.