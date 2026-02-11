B2Big Live 2026: Trieste diventa la “capitale galattica” del marketing B2B

Trieste si prepara a diventare il punto di riferimento nazionale del marketing B2B. Il primo e il 2 ottobre 2026 debutta al Generali Convention Center l’edizione speciale di B2Big Live. Un evento negli anni diventato un vero acceleratore di competenze per imprenditori, manager e professionisti delle PMI. Una cornice d’eccezione per celebrare un traguardo importante: i 30 anni de L’Ippogrifo, l’agenzia triestina che dal 1996 ha contribuito a plasmare il modo in cui il B2B comunica, vende e cresce.

Marketing B2B 30 e Lode

Il titolo scelto per questa edizione è “Marketing B2B 30 e Lode”. Un omaggio a tre decenni di lavoro sul campo, trasformati in un percorso formativo intensivo che punta dritto al cuore delle esigenze delle imprese. Chiarezza, metodo e strumenti immediatamente applicabili. B2Big Live non è un evento motivazionale né un contenitore di teoria. E’ un laboratorio pratico, costruito per aiutare le aziende a capire cosa aggiornare, cosa migliorare e cosa può portare risultati già dal giorno dopo.

Andrea Zucca, co‑founder di B2Big

«Portare B2Big Live a Trieste è una scelta simbolica e concreta allo stesso tempo. È la città dove tutto è iniziato e dove, da trent’anni, lavoriamo fianco a fianco delle aziende del B2B. In due giornate distilliamo la nostra esperienza in idee, strumenti e casi reali che possono fare davvero la differenza».

La filosofia resta quella che ha reso l’evento un appuntamento di riferimento in Italia. Ovvero contenuti selezionati per le esigenze reali delle PMI, niente teoria fine a sé stessa, solo ciò che è stato testato, corretto e affinato sul campo. «B2Big Live è un propulsore di cambiamento» aggiunge Nevio Zucca. «Chi sale sul palco non racconta idee astratte: racconta ciò che ha funzionato davvero, senza stravolgere tutto ma aggiornando ciò che serve».

Sul palco, accanto ai fondatori, saliranno professionisti che rappresentano alcune delle competenze più richieste nel B2B contemporaneo.

La prima selezione di ospiti è già stata annunciata:

Greta Morelli, copywriter direct response B2B specializzata in tecniche di scrittura orientate alla vendita

Giulia Cosolini, content & social media specialist che aiuta le PMI a costruire autorevolezza online

Fabrizio Gherlani, esperto di strategie di evoluzione aziendale e formazione delle risorse umane

Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti, fondatori di AI Spiegata Semplice e organizzatori dell’AI WEEK, il più grande evento europeo dedicato all’intelligenza artificiale

Andrea Devicenzi, atleta paralimpico, Guinness World Record, coach e motivational speaker

Walter Klinkon, illusionista e mentore per le imprese, capace di trasformare messaggi aziendali in esperienze memorabili

Matteo Vancheri, fotografo professionista e fondatore di Mollusk, studio di comunicazione visiva riconosciuto anche a livello internazionale

A guidare il ritmo delle due giornate sarà anche quest’anno Alessia Preda, mentre altri speaker verranno annunciati nelle prossime settimane. Accanto agli esperti, spazio anche agli imprenditori: storie vere, casi concreti, decisioni che hanno cambiato il destino delle aziende. Un confronto diretto che permette di capire come il marketing possa diventare un sistema strutturato, non un insieme di azioni scollegate. Tra i momenti più attesi, la testimonianza di Andrea Devicenzi, che porterà sul palco la sua nuova sfida “I 4 Elementi”, un tour in bicicletta attraverso l’Italia – con tappa a Trieste – di cui L’Ippogrifo è partner. Un racconto di resilienza e disciplina che unisce sport e impresa, mostrando come si superano i limiti con metodo e costanza.

B2Big Live 2026 – Marketing B2B 30 e Lode

1–2 ottobre 2026 | Trieste – Generali Convention Center. Informazioni e prenotazioni: www.b2biglive.it – Numero verde 800 123 784.