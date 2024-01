ARF, lungometraggio di animazione al cinema dal 25 gennaio

ARF, lungometraggio di animazione diretto da Simona Cornacchia e Anna Russo, al cinema dal 25 gennaio 2024. Dopo il successo a Sottodiciotto Torino Film Festival, esce al cinema il 25 gennaio, in occasione della Settimana della Memoria, il lungometraggio ARF. Scritto da Anna Russo e diretto da Simona Cornacchia e Anna Russo.

AEF è prodotto da Genoma Films. E’ stato realizzato con Marguttastudios, Studio Panebarco, ShowLab, Digitoonz, con il sostegno proprio della Regione Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Film Commission. E inoltre con il contributo selettivo del MIC. La colonna sonora è di Tony Canto e prodotta da Cam Sugar. Il film è un dramedy che ci trasporta nel mezzo di una guerra ispirata alla Seconda Guerra Mondiale. Un Mowgli del XX° Secolo, salvato e allevato da una cagnolina, trova il coraggio per sfidare il Dittatore in persona. Il progetto si inserisce a pieno titolo nelle iniziative che vengono organizzate ogni anno per il 27 gennaio, Giorno della Memoria.

In occasione della settimana in cui cade la Giornata della Memoria il 27 gennaio

ARF è un bambino, ma non sa parlare, abbaia. Però ha un ottimo fiuto e un carattere adorabile. Nato in un paese in guerra, è stato salvato da Bianca, una cagnolina che lo ha cresciuto nel branco di randagi che vive su una collina ai margini della città. La guerra però giunge anche in quel luogo magico, il branco è disperso in una retata e Arf portato in un campo di prigionia insieme ad altri bambini. Ma Arf non conosce la cattiveria degli esseri umani e anche in quel luogo triste, trova degli amici e continua a sorridere. La serenità del bambino che sa soltanto abbaiare, fa infuriare il nevrastenico comandante del campo, che condanna Arf a una terribile fine…ma Arf è un bambino speciale e ci penseranno i suoi amici cani a salvarlo creando un grande scompiglio proprio nel giorno in cui il Dittatore viene in visita per tenere un discorso ai soldati e alla nazione. Anche lui dovrà vedersela con Arf, che rovinerà i suoi piani e riuscirà a salvare il suo branco di amici e ritrovare Bianca e la libertà, mentre scoppia la pace.

I titoli di coda animati dai disegni dell’autrice scorrono su una canzone scritta da Tony Canto e Simone Cristicchi su musica di Tony Canto e interpretata da Simone Cristicchi

“La particolarità del progetto, animato in 2D con elementi in 3D, sta nell’idea di parlare di temi come l’amore tra bambini e animali, l’istinto materno, l’affettività. Ma anche la separazione, la diversità, la reclusione e soprattutto la sofferenza dei bambini durante la guerra. Tutto visto e raccontato da un’angolazione inconsueta. Gli occhi di un cane”. Per il produttore Paolo Rossi Pisu “è stata la prima esperienza nel campo dell’animazione. Ma la storia di Anna Russo e i disegni di Simona Cornacchia ci hanno conquistato fin dal primo momento per la qualità artistica. E soprattutto per la forza del tema affrontato”.