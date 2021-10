Aras nomina Roque Martin a nuovo ceo

Aras fornitore di una piattaforma per la realizzazione di applicazioni low-code per progettare, costruire e manutenere prodotti complessi, ha nominato Roque Martin chief executive officer.

Roque succede a Peter Schroer, fondatore di Aras, che continuerà ad essere impegnato in azienda come membro del CdA. L’attenzione di Peter si sposterà dalla gestione quotidiana alla pianificazione strategica per la crescita aziendale. La transizione ha effetto immediato.

Peter Schroer fondatore di Aras

“L’esperienza di Roque maturata con grandi clienti e nella gestione di progetti complessi, lo rende idealmente adatto a guidare Aras verso la crescita futura. Attraverso una logica di scalabilità, per consolidare la posizione di azienda leader nel settore”.

Roque Martin ceo di Aras

“Peter e il team di Aras hanno costruito un business incredibile che offre un valore ineguagliabile ai clienti, permettendo una digitalizzazione sempre più agile rispetto al passato”. Ha detto Roque Martin appena nominato ceo. “Aras continua ad essere una proposta dirompente sul mercato grazie alla propria piattaforma low-code aperta. Sono entusiasta di lavorare con la community Aras, in questo slancio per la trasformazione del modo in cui vengono realizzati i prodotti a livello globale”.

Fornire valore ai clienti

Roque approda in Aras da PTC, dove era direttore generale della divisione che fornisce soluzioni di ingegneria di sistemi e software per i produttori di prodotti avanzati. Prima di PTC è stato in IBM per 25 anni, dove ha contribuito allo sviluppo del loro Software as a Service (SaaS), all’integrazione delle acquisizioni e alle strategie di competitive intelligence. Roque ha una esperienza nella penetrazione di nuovi mercati, come guida aziendale verso una crescita del fatturato in una logica di scalabilità a livello globale.

“Grazie alla sua esperienza nel campo del software di progettazione, Roque avrà un ruolo fondamentale nel fornire valore ai clienti, far crescere l’azienda in modo sostenibile e costruire la forza lavoro del futuro”. Ha detto Travis Pearson, managing director e co-head of private equity di GI Partners, nonché membro del Cda.

