James Cashman entra nel CdA di Aras

Aras realizza applicazioni low-code per progettare, costruire e manutenere prodotti complessi. L’azienda annuncia l’entrata nel proprio CdA di James (Jim) E. Cashman III, ex Presidente e ceo di Ansys.

Cashman ha 40 anni di carriera con esperienze in materia di tecnologia, finanza, vendite e operations. Ha lavorato in numerose società di software nel campo del Computer-Aided Engineering, gestione del ciclo di vita del prodotto e dei sistemi transazionali.

Cashman è consulente di numerose organizzazioni high-tech

Cashman ha lavorato per oltre 20 anni in Ansys, il leader di mercato del software di simulazione. Ha portato l’azienda da 50 milioni di dollari ad oltre 1 miliardo di dollari di fatturato annuo oltre ad acquisire un posto nello S&P 500. E’ direttore aziendale e consulente di numerose organizzazioni high-tech che spaziano dall’IT, all’automazione industriale fino alle biotecnologie.

“Aras ha costruito un business aziendale ifferenziato che offre un valore senza precedenti e che permette alle aziende internazionali di trasformarsi digitalmente grazie alla resilienza low-code”. Ha detto Cashman. “Non vedo l’ora di condividere le mie intuizioni per accelerare ulteriormente la sua strategia guidata dall’innovazione”.

Peter Schroer fondatore e ceo di Aras

“Cashman ha radici profonde nel PLM, che risalgono al suo periodo in Metaphase, una delle piattaforme PLM di maggior successo nel mercato industriale. La sua leadirship in Ansys è stata fondamentale per la sua crescita rapida e sostenuta. Avrà un ruolo fondamentale nel guidare la nostra espansione. Mentre noi non cesseremo di ridefinire la value proposition del software di progettazione e produzione per le grandi imprese nell’era del cloud”.

Travis Pearson managing director di Aras

“L’esperienza di Cashman nel guidare la crescita e nell’operare su larga scala sarà fondamentale mentre la digitalizzazione nella produzione continua ad accelerare. Nn vediamo l’ora di costruire insieme a lui un futuro quale leader del nostro settore”.

