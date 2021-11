Euronovate nomina Fabio Di Pietro ceo

Euronovate ha nominato Fabio di Pietro nuovo ceo della società nata nel 2012 specializzata in trust solutions per la creazione e gestione di ID, firma elettronica, digitale e certification authority.

Di Pietro, classe 1981, avrà autorità su ogni società del gruppo, con l’obiettivo di sviluppare e fornire soluzioni nuove e integrate. Manterrà inoltre la carica di cfo e continuerà a occuparsi della gestione e della pianificazione generale delle attività finanziarie del gruppo.

Euronovate accelera il processo di trasformazione e di consolidamento come provider globale di soluzioni, che porterà a importanti innovazioni con l’inaugurazione di nuovi poli tecnologici. E inoltre collaborazioni con università e centri di ricerca.

Il nuovo ceo vanta 15 anni di esperienza nella scalabilità e nelle operazioni straordinarie nelle imprese digitali. In passato ha collaborato con realtà multinazionali con responsabilità in Europa ed extra Europa.

Euronovate sviluppa prodotti e metodologie che consentono di implementare soluzioni di firma semplice, avanzata, qualificata. Nel rispetto dei processi interni e della normativa legale collegata al singolo contesto. La soluzione end-to-end proposta affianca alla piattaforma software proprietaria elementi hardware dedicati. Il pad double-touch, unico sul mercato mondiale ad avere funzionalità nfc.

Il gruppo conforme alla certification authority eIDAS, fornisce consulenza strategica a governi e istituzioni in materia di normative sulla digitalizzazione nazionale. Ma non solo anche per firma digitale e creazione di certification authority governative.

Share