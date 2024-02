Ar.pa Lieviti, al via la certificazione ESG

Ar.pa Lieviti è un’azienda bolognese specializzata in lieviti, zuccheri e preparati per dolci e salati. Ha deciso di investire nell’impatto ambientale e nella responsabilità sociale. L’azienda è pronto a passare con decisione ad una fase successiva rispetto alla mitigazione dell’impatto ambientale e il miglioramento delle condizioni di lavoro già avviati.

Nuovi progetti del management dell’azienda bolognese

Per ottimizzare i processi produttivi e rendere l’ambiente di lavoro più salubre agli investmenti degli scorsi anni, ora si aggiunge una roadmap di scelte e azioni strutturate. Obiettivo ambizioso di certificare l’impresa secondo i criteri della Certificazione ESG (Environmental, Social, and Governance), La certificazione è riconosciuta nel mondo imprenditoriale, come oggettivo indicatore nella valutazione e comunicazione della sostenibilità.

Consolidare gli investimenti già realizzati e guardare ad un futuro più sostenibile

L’azienda non è nuova ad azioni, interne ed esterne, orientate a ridurre gli sprechi, migliorare. Dalle condizioni di lavoro alla gestione dei consumi energetici, dall’ottimizzare della logistica al consolidarsi del rapporto con il territorio anche attraverso operazioni di solidarietà. Si tratta di mettere a sistema iniziative, utilizzando come guida anche gli obiettivi di sviluppo sostenibili dell’ONU (SDG 2030) per strutturare la governance e i nuovi investimenti.

Un progetto sviluppato con Synesgy (del Gruppo CRIF)

In questa prima fase di valutazione iniziale e di definizione degli obiettivi si è scelto di lavorare con un partner specializzato come Synesgy (del Gruppo CRIF). Si tratta del primo network mondiale dedicato al mondo ESG per incrementare consapevolezza e trasparenza nei processi delle filiere produttive.

Carla Gherardi, presidente di Ar.pa Lieviti

“Un percorso lungo, che richiede investimenti in tempo e risorse, ma che ci consentirà di valorizzare e mettere a sistema le attività sostenibili che già abbiamo implementato. Siamo fermamente convinti che questo tipo di certificazione possa avere positive ricadute sia sulla reputazione esterna del nostro marchio. Apriremo la possibilità di esplorare nuovi mercati e nuove partnership commerciali. Ma anche per lavorare sulla consapevolezza dei nostri lavoratori che in questo modo si sentiranno parte di un processo produttivo rispettoso dell’ambiente e delle persone. La sostenibilità è oggi un criterio di selezione nel mondo business, e la certificazione è quindi indispensabile per essere efficaci e credibili”.

Chi è Ar.pa Lieviti

Con sede a Ozzano dell’Emilia (BO) da 50 anni Ar.pa Lieviti produce artigianalmente e commercializza lieviti per dolci e salati, preparati per creme, budini e panna cotta. Il catalogo comprende un’ampia gamma di prodotti. Tra questi amidi e fecola di patate, vanillina per dolci, zucchero vanigliato. E ancora cacao in polvere, creme e farciture istantanee per dolci, dedicati a chi vuole realizzare in casa ogni tipo di preparazione. Nel 2005 si è aggiunta una linea senza glutine certificata e nuovi prodotti.