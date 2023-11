Come candidarsi a LightSpeed acceleratore europeo di Lefebvre Sarrut

C’è tempo fino al 28 novembre per iscriversi

Lefebvre Sarrut, leader nell’editoria professionale legale e fiscale di cui Giuffrè Francis Lefebvre è parte, continua il suo impegno nella promozione dell’innovazione. A questo proposito apre a livello europeo le candidature per la terza edizione del suo programma LightSpeed Accelerator. Obiettivo: aiutare le startup attive nell’ambito del LegalTech a crescere.

Al centro del bando: ESG, IA generativa e soluzioni legali per il mercato delle aziende

Giuffrè Francis Lefebvre seguirà le candidature provenienti dal mercato italiano, consolidando il suo impegno nello sviluppo di soluzioni al servizio di professionisti e aziende. Questo anche attraverso il supporto alla crescita delle startup di settore.

Quest’anno il bando si concentra su tre priorità

Soluzioni ambientali, sociali e di governance (ESG) . Con la rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD), le aziende si rivolgono anche alla tecnologia per semplificare i processi di verifica e attuazione della conformità. Questo contesto offre quindi grandi opportunità per le startup che studiano progetti ESG.

. Con la rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD), le aziende si rivolgono anche alla tecnologia per semplificare i processi di verifica e attuazione della conformità. Questo contesto offre quindi grandi opportunità per le startup che studiano progetti ESG. Intelligenza artificiale generativa . L’intelligenza artificiale generativa sta manifestando il suo enorme potenziale per il settore legale e fiscale. Lefebvre Sarrut è alla ricerca di startup che sfruttino l’IA generativa per migliorare l’accesso alla conoscenza specialistica per le aziende e i loro consulenti.

. L’intelligenza artificiale generativa sta manifestando il suo enorme potenziale per il settore legale e fiscale. Lefebvre Sarrut è alla ricerca di startup che sfruttino l’IA generativa per migliorare l’accesso alla conoscenza specialistica per le aziende e i loro consulenti. Soluzioni legali per il mercato aziendale. La legislazione pervade in modo sempre più capillare molti ambiti aziendali, coinvolgendo nuove categorie di professionisti. Lefebvre Sarrut ricerca soluzioni che aiutino le aziende a fronteggiare e a conformarsi a un panorama legale in costante evoluzione.

Le startup di tutta Europa hanno tempo fino al 28 novembre per presentare le loro candidature

Il processo di preselezione culminerà nella selezione della giuria dall’11 al 12 dicembre. Il programma di accelerazione LightSpeed durerà sei mesi e vedrà le startup selezionate affiancate da team provenienti dalle società del Gruppo Lefebvre Sarrut. Le startup saranno assistite con tutoraggio e workshop nelle diverse fasi di realizzazione del progetto, dal proof of concept alla partnership commerciale.

Kick off del programma: 15 e il 16 gennaio a Milano

Il kick off del programma avrà luogo il 15 e il 16 gennaio a Milano nella nuova sede di Giuffrè Francis Lefebvre in via Monterosa 91. In quella sede recentemente si è svolto l’Hackaton by LightSpeed, una gara aperta a studenti e professionisti per lo sviluppo di progetti di IA generativa al servizio del settore legale.

Candidature solo tramite form online https://lightspeed.lefebvre-sarrut.eu/accelerator/

Olivier Campenon, Ceo di Lefebvre Sarrut

Lefebvre Sarrut è orgogliosa di sostenere l’innovazione attraverso le startup creative. In qualità di leader nell’offerta di soluzioni legali e fiscali, vogliamo aiutare una nuova generazione di imprenditori a costruire un valore sostenibile per l’Europa.”

Stefano Garisto, Amministratore Delegato di Giuffrè Francis Lefebvre

“L’interazione con le startup ci aiuta a mantenere la massima apertura verso soluzioni inedite offrendo in cambio tutto il nostro expertise di azienda sul mercato da quasi un secolo. Siamo orgogliosi di far parte di un Gruppo editoriale internazionale in grado di realizzare progetti su così larga scala. Avremo un forte impatto su settori cruciali per una società più efficiente e sostenibile”.