Alessandra Ferone in Open Fiber

Alessandra Ferone è approdata in Open Fiber con le responsabilità su Risk Management e Financial Advisory.

L’attuale Direttore Rischi in Cassa Depositi e Prestiti (CDP), da fine gennaio andrà in distacco in Open Fiber, dove assumerà un incarico con responsabilità in ambito Risk Management e Financial Advisory.

Chi è Open Fiber

E’ una società partecipata da CDP Equity, è impegnata nell’attuazione del Piano industriale di posa della fibra ottica sul territorio nazionale. Dopo questo cambio CDP ringrazia Alessandra Ferone per il rilevante impegno profuso finora all’interno del Gruppo e per il contributo apportato e le augura buon lavoro nel nuovo incarico.

Nuovo cda

Dopo il closing per acquisire la maggioranza della società erano stati nominati i membri del nuovo CdA dell’azienda. Si tratta di Barbara Marinali, presidente e Mario Rossetti Ad. Cassa Depositi e Prestiti attraverso la controllata CDP Equity aveva perfezionato l’operazione di acquisizione da Enel di un’ulteriore 10% del capitale di Open Fiber.

CDP Equity è il maggiore azionista con una quota complessiva del 60% del capitale. Allo stesso tempo, Macquarie Asset Management aveva completato l’acquisizione da Enel del restante 40% della società.

Sono stati nominati anche i nuovi membri del CdA. Barbara Marinali (presidente), l’attuale direttore generale Mario Rossetti (nuovo Ad), Alessandro Tonetti e Roberta Battaglia designati da CDP Equity. Eletti anche Nathan Luckey e Geoffrey David Shakespeare espressione di Macquarie Asset Management.