Francesco Mele nuovo Ad di CDP Equity

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha designato, a far data dal 19 settembre, Francesco Mele nuovo Amministratore Delegato di CDP Equity, la holding di investimenti controllata al 100%.

Mele proviene da Illimity Bank, dove negli ultimi quattro anni ha ricoperto l’incarico di CFO e responsabile delle funzioni centrali. In precedenza è stato CFO del Monte dei Paschi di Siena e responsabile per le attività di investment banking per l’Italia di Nomura.

Mele sostituisce Di Stefano

Mele, 53 anni, ha iniziato la propria carriera nel 1996 in Goldman Sachs nella divisione di investment banking, dove è rimasto per 14 anni con impegni crescenti nelle sedi di Londra e Milano. Nel nuovo incarico sostituirà Pierpaolo Di Stefano, AD di CDP Equity dal 2019.