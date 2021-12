CDP Equity perfeziona l’acquisto di Open Fiber

CDP Equity ha concluso il closing per acquisire la maggioranza di Open Fiber. A seguito dell’operazione sono stati nominati i membri del nuovo CdA: Barbara Marinali, presidente e Mario Rossetti Ad.

Cassa Depositi e Prestiti attraverso la controllata CDP Equity ha perfezionato l’operazione di acquisizione da Enel di un’ulteriore partecipazione del 10% del capitale di Open Fiber.

CDP Equity diventa così il maggiore azionista di Open Fiber con una quota complessiva del 60% del capitale. Allo stesso tempo, Macquarie Asset Management ha completato l’acquisizione da Enel del restante 40% di Open Fiber.

Sono stati nominati anche i nuovi membri del CdA di Open Fiber. Si tratta di Barbara Marinali (presidente), l’attuale direttore generale Mario Rossetti (nuovo Ad), Alessandro Tonetti e Roberta Battaglia designati da CDP Equity. Eletti anche Nathan Luckey e Geoffrey David Shakespeare espressione di Macquarie Asset Management.

Open Fiber ha rivoluzionato Senigallia

Qualche mese fa Open Fiber inoltre ha realizzato una rete in fibra ottica direttamente a casa e negli uffici dei cittadini di Senigallia che permetterà loro di navigare fino a 10 Gbps. Il Comune e Open Fiber hanno siglato una convenzione che disciplinerà il piano degli interventi per realizzare la rete in banda ultra larga. La società ha investito 6 milioni di euro per collegare, tramite un’infrastruttura FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), migliaia di unità immobiliari.

Sono state collegate in fibra ottica oltre 16 mila unità immobiliari attraverso la creazione di una nuova infrastruttura di oltre 100 chilometri. L’investimento è stato completamente a carico della società e rientra nella grande opera di modernizzazione del Paese. Un progetto che vede coinvolte 271 città in tutta la penisola.

