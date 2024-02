Al via Elephant Gin National Competition

Riaprono le iscrizioni per la Elephant Gin National Competition: quattro città – Cagliari, Bari, Roma, Milano – ospiteranno le semifinali da marzo a giugno. La finale è prevista a Bologna l’11 novembre.

Si tratta della seconda edizione della gara di bartending indetta da Elephant Gin – pluripremiato produttore di gin, certificato B Corp, impegnato nella tutela dell’ambiente. E inoltre nella ricerca e premiazione dei migliori talenti della mixology lungo tutta la Penisola.

Aspiranti bartender alla prova

Saranno quattro le semifinali che animeranno Cagliari, Bari, Roma e Milano. Gli aspiranti bartender potranno iscriversi tramite la piattaforma ufficiale del concorso: https://contest.compagniadeicaraibi.com/elephantgin.

Ognuna delle 4 semifinali prevede due manche

Prima manche. Ogni partecipante disporrà di 7 minuti per presentare la realizzazione di due cocktail identici, uno destinato alla giuria per la degustazione e l’altro utile ai fini della presentazione. La giuria assegnerà ad ogni partecipante un punteggio da 1 a 10 seguendo 4 criteri. Esaltazione di Elephant Gin all’interno del cocktail, bilanciamento degli ingredienti, originalità e ispirazione da cui è partito il cocktail.

Seconda manche. I tre migliori semifinalisti della prima parte della gara assaggeranno un mistery drink preparato da un referente di Elephant Gin. Compito dei concorrenti sarà scoprire quale delle referenze Elephant. E inoltre quali altri ingredienti sono stati utilizzati e riprodurlo nella maniera più fedele possibile.

La finale il 18 novembre 2024 a Bologna

I quattro vincitori delle semifinali accederanno poi alla finale in programma il 18 novembre al Drink Factory a Bologna (Via del Borgo di S.Pietro). Lì si contenderanno il titolo nazionale. Il vincitore, che succederà nel palmarès a Ivan Geraci, bartender della Sartoria di Palermo, strapperà un biglietto per un viaggio in Africa nel corso del 2025. Alla scoperta del territorio e dei progetti di tutela della fauna locale dei quali Elephant Gin si fa promotore e sostenitore.

Ulteriori informazioni, regolamento completo e modalità di iscrizioni sono disponibili sulla piattaforma https://contest.compagniadeicaraibi.com/elephantgin.

Elephant Gin è destinato a tutti coloro che hanno il senso dell’avventura

Prodotto artigianalmente in Germania con alti standard di qualità, ogni lotto viene distillato utilizzando 14 botaniche, che includono rari ingredienti africani per un profilo caratteristico al sapore del gin. I fondatori Tessa e Robin Gerlach, si sono ispirati alla creazione della gamma dei gin premium fatti artigianalmente dopo le loro avventure in Africa. Nel 2013 hanno sviluppato il pluripremiato Elephant London Dry Gin (45%) che utilizza rari botanici africani assieme a metodi artigianali di produzione. Il portfolio si è arricchito con l’aromatico Elephant Sloe Gin (35%), il corposo Elephant Strength Gin (57%) e oggi con il fresco Elephant Orange Cocoa Gin (40%).

Il 15% dei profitti alle fondazioni per la salvaguardia dell’elefante africano

Tutta la linea dei prodotti Elephant Gin viene fatta artigianalmente in piccoli lotti, utilizzando i metodi tradizionali di distillazione con alambicchi di rame Arnold Holstein. Il controllo manuale dei passaggi di produzione e la lenta distillazione assicurano l’intensità degli aromi e la più alta qualità. Tutte le bottiglie sono realizzate su misura, con etichette scritte a mano, sigillate con sughero naturale e legate con uno spago. Il gruppo vuole anche restituire qualcosa a ciò che ha ispirato, in primo luogo, la nascita del brand.

Per questo Elephant Gin devolve il 15% dei suoi profitti alle fondazioni per la salvaguardia dell’elefante africano garantendo la conservazione della natura africana. Così che le generazioni future abbiano ancora la possibilità di esplorare questi paesaggi meravigliosi. In tutti gli aspetti del lavoro dell’azienda si riflette l’attenzione verso la sostenibilità e la responsabilità sociale. Le iniziative includono la riduzione degli sprechi, la ricerca dei metodi innovativi dello smaltimento dei rifiuti e anche l’offerta di opportunità di lavoro in Sudafrica.

Compagnia dei Caraibi, uno dei player più dinamici presenti sul mercato

Compagnia dei Caraibi è un’azienda nata a Vidracco (TO) nel 2008, attiva nell’importazione e distribuzione di distillati, vini, birre craft italiane e soft drink provenienti da tutto il mondo. Tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone di prodotti Premium e Super Premium. Oggi, Compagnia dei Caraibi è uno dei player più dinamici presenti sul mercato con oltre 1.200 referenze importate in esclusiva in Italia. Tra questi alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato. A Settembre 2023 Compagnia dei Caraibi ha ottenuto la certificazione B Corp®, entrando a far parte della community internazionale delle imprese che promuovono un paradigma economico inclusivo, equo e rigenerativo.