Stone Point Capital e Further Global acquistano Duff & Phelps

Duff & Phelps annuncia la sua acquisizione per 4,2 miliardi di dollari da parte del consorzio di fondi di investimento internazionali Stone Point Capital e Further Global

La società di consulenza che opera a livello globale all’insegna del «protect, restore and maximize value» per i propri clienti, si affida al consorzio di investitori internazionali, guidato dai fondi di investimento gestiti da Stone Point Capital e Further Global.T

Tra i seller figura anche il fondo Permira, che continuerà a detenere una quota rilevante nella Società, in quanto parte del consorzio. In seguito alla transazione, il management di Duff & Phelps manterrà una quota di azioni societarie e continuerà a guidare l’azienda.

L’operazione è soggetta alle consuete condizioni di approvazione e il suo closing è atteso per il secondo trimestre del 2020.

Duff & Phelps assiste i suoi clienti con servizi legati alla valutazione di asset materiali e immateriali, alla corporate finance, all’investigation, alla risoluzione di controversie, alla cybersecurity, ai temi regulatory and compliance e ad altre tematiche correlate ai rapporti con le autorità governative.

Con le acquisizioni di Kroll nel 2018 e Prime Clerk nel 2019, la Società conta circa 3.500 dipendenti distribuiti nelle sedi di Nord e Sud America, Europa e Asia.

Tra i clienti storici di Duff & Phelps ci sono circa il 50% delle Società che fanno parte dell’indice S&P 500, il 65% delle aziende inserite nella classifica ​Fortune 1000 e il 70% delle principali Società di private equity, studi legali e hedge fund.

Noah Gottdiener, Chief Executive Officer di Duff & Phelps, ha commentato: “Questa partnership segna un riconoscimento della volontà di crescita a lungo termine di Duff & Phelps.

Ringraziamo Permira per il lavoro svolto finora ed esprimiamo la nostra soddisfazione per il fatto che siano rimasti tra gli azionisti. Siamo inoltre orgogliosi di avere il supporto di Stone Point Capital, Further Global e di un consorzio con alcuni tra i principali fondi di investimento a livello globale.

Soprattutto, desidero ringraziare, a nome mio e del Presidente Jacob Silverman, i nostri 3.500 colleghi di Duff & Phelps, che hanno lavorato in modo instancabile per il successo dell’azienda.”

Kirkland & Ellis ha ricoperto il ruolo di advisor legale per Duff & Phelps. Simpson Thacher & Bartlett LLP e White & Case LLP hanno ricoperto il ruolo advisor legali per il consorzio di investitori. Skadden, Arps, Slate, Meagher & FloLLP hanno svolto l’attività di advisor legali per Permira.

Duff & Phelps è stata assistita da UBS Investment Bank, Goldman Sachs & Co. LLC e Evercore quali advisor finanziari. Il consorzio degli investitori ha ottenuto un finanziamento vincolato, che sarà gestito da Goldman Sachs & Co. LLC. Weil, Gotshal & Manges LLP ha ricoperto il ruolo di advisor legale per i finanziatori.