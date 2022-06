Younit aiuta la vita degli smart worker

Younit è la start up fondata da Ferdinando Meo (nella foto) e Gianluca Schiavi, imprenditore e manager.

Il primo con esperienza in consulenza (Bain & Company) e nel Mkt dei servizi digitali come CEO di Groupon Spagna e poi CEO & Founder di Alkemy Iberia. Gianluca Schiavi con esperienza in multinazionali quali Amex e

Groupon.

Nel 2020, in piena pandemia e nella massima incertezza sulle prospettive delle

modalità lavorative del futuro, hanno fondato la piattaforma. Younit offre beni e servizi alle imprese che utilizzano parzialmente o totalmente il lavoro da remoto. Un’impresa tutta digitale con l’ambizione di operare

nell’intero continente europeo. Younit è partita con 2 persone e oggi è un progetto

dove lavorano più di 50 persone tra Italia e Spagna, che lavorano tutte da remoto.

A sostegno delle Pmi

“Le aziende sono chiamate a risolvere un’equazione molto complessa che incrocia le variabili della produttività, dell’engagement, della competitività. Inoltre il bisogno di attrarre e fidelizzare le persone. Younit vuole sostenere le imprese nella gestione del cambiamento e nella tutela del benessere dei dipendenti in

termini di sicurezza, ergonomicità e dignità dello spazio lavorativo”.

L’offerta e le imprese

Younit offre arredi di design e made in Italy (lampade, scrivanie, sedie

ergonomiche) e accessori realizzati con materiali eco-compatibili, tecnologia

(hardware, software, cuffie, wi-fi, supporto tecnico) con oltre 1000 categorie di

prodotto. L’offerta include una piattaforma E-commerce personabilizzabile per le

aziende clienti, e consegna e assistenza a domicilio dei dipendenti in

smartworking.

Uso dello smart working

Sedie ergonomiche (60%), scrivanie (20%) e gadget accessori (20%) sono i

prodotti più frequentemente acquistati tra la categoria “ufficio a casa”.

L’offerta di Younit è rivolta a medie e grandi imprese italiane ed estere che

adottano un modello Ibrido o totale di lavoro da remoto dai 50 dipendenti in

smartworking in su.

Applicazione del facility management

Per le imprese, che possono acquistare (anche in leasing) o, noleggiare i prodotti,

l’offerta di Younit s’inquadra nelle politiche di gestione delle risorse umane che

stanno accompagnando le nuove modalità di svolgimento del lavoro

configurandosi come un benefit/welfare necessario per i lavoratori. Il valore del

benefit è definito dall’azienda e la media è di 400 euro per lavoratore una tantum. L’opportunità per l’azienda è quantificabile in un risparmio annuo, nel facility management, di circa 4.000/5.000 Euro per lavoratore.

Younit offre anche la possibilità di una piattaforma brandizzata dell’impresa cliente

alla quale i dipendenti possono accedere per selezionare i prodotti di cui hanno

bisogno.

Leader nel welfare per lo smartworking

Dalla costituzione Younit ha definito accordi per la vendita di oltre 10.000 prodotti

in 7 Paesi. È recente l’accordo con una multinazionale delle telecomunicazioni

con circa 40.000 dipendenti in Europa. Obiettivo per il prossimo futuro è quello di diventare il leader europeo nel welfare per lo smartworking.