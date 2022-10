Yesim Ucelli nuova AD di Mars Italia

General Manager Mars Multisales, area Baltics, Yesim Ucelli nominata Amministratrice Delegata di Mars Italia e General Manager dell’intera regione Mars Sud Europa. Succede a Paolo Rigamonti che prosegue la sua brillante carriera nel Gruppo Mars, assumendo il ruolo di General Manager Mars Petcare UK, storicamente tra i mercati più importanti per il Gruppo.

La manager vanta una lunga esperienza in Mars, dove ha ricoperto ruoli con responsabilità crescenti, distinguendosi – oltre che per competenza e risultati – anche per la sua innata passione per lo sviluppo del talento e per la crescita delle persone. Il suo percorso in Mars inizia nel 2010 come Cfo di Mars Turchia, dove ha contribuito al dispiegamento della strategia di crescita dell’allora segmento Global Chocolate per i mercati emergenti.

Nel 2014 inizia la sua a prima esperienza di vita italiana nel business Multisales, trasferendosi con la famiglia a Milano, per ricoprire il ruolo di Cfo di Mars Italia. Il ruolo è stato per lei volano importante di crescita professionale, distinguendosi per impatto sulla crescita dei risultati e capacità di guidare iniziative di efficienza.

Nel 2017 prosegue la sua ascesa con la promozione al ruolo di Cfodi Mars Central Europe (Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania), trasferendosi a Praga. Contribuirà alla realizzazione della più ampia agenda regionale, guidando la trasformazione locale del business. E inoltre avviando nuovi processi di governance dopo l’integrazione del business Mars Wrigley.

Nel 2020 viene nominata GM Mars Baltics (Lituania, Lettonia, Estonia) dove ha affrontato la sfida di guidare crescita progressiva del business e creazione di valore in piena pandemia.

“Pensare in generazioni e non solo in trimestri. Crescere ancora, non solo in Italia ma in tutto il Sud Europa, riuscendo sempre a integrare valutazioni di lungo periodo in ogni decisione”. Ha detto Yesim Ucelli. “Le aspettative della società odierna sono più forti che mai e, come leader, siamo chiamati a fare le scelte giuste ogni giorno. E non solo verso le realtà che guidiamo ma rispetto al mondo che vogliamo domani. Non esiste business sostenibile nel tempo se i benefici non sono ripartiti con reciprocità tra tutti gli stakeholder coinvolti”.

Chi è Mars Italia

Mars Multisales, South Europe è il cluster che unisce l’Italia a Grecia, Cipro e Malta con headquarter a Milano. Il Cluster produce e distribuisce una vasta gamma di prodotti con marchi tra i più conosciuti al mondo. Tra i brand Mars distribuiti: Petcare – PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, SHEBA®, KITEKAT®, CATSAN®, CATISFACTIONS®; Chocolate – M&M’S®. E inoltre SNICKERS®, MARS®, TWIX®, BOUNTY®, MALTESERS®; Wrigley –confections – SKITTLES®; Food – BEN’S ORIGINALTM e SUZI WAN® . Oltre a questa lista anche la gamma di healthy snack a base di frutta secca BE-KIND®.