Widiba si rafforza Lombardia, Toscana e Campania

Banca Widiba si rafforza con l’ingresso di tre consulenti finanziari, Fabio Russo a Napoli, Matteo Testa a Erba (CO) e Francesco Berti a San Miniato (PI). Russo e Testa entrano in Banca come consulenti finanziari senior mentre Francesco Berti rientra nel progetto di recruiting di giovani di talento.

Tre super consulenti per una banca che cresce

Fabio Russo, napoletano classe 1967, inizia il percorso lavorativo presso il gruppo Mediobanca dove rimane 15 anni e raggiunge il ruolo di capo area. Nel 2005 diventa sales area manager per gruppo Delta e, dopo una breve esperienza in Emicon, approda a ING Bank dove ricopre il ruolo di branch manager per 8 anni. Entra in Banca nel team dell’area manager Fernando Valletta, sotto il coordinamento del district manager Antonio Pirozzi.

Matteo Testa, lecchese classe 1990, ha conseguito la laurea magistrale in Economia Aziendale presso l’Università di Bergamo. Ha lavorato negli Usa presso il Grossmont College, dove ha approfondito gli studi in Business. Ha maturato esperienza presso Alleanza Assicurazioni nello sviluppo di portafogli. Nel 2015 era in Ubi Banca, dove ha lavorato fino al 2021 nella gestione del portafoglio clienti mass market. Entra come consulente senior nella squadra dell’area manager Roberto di Mario, sotto la supervisione del district manager Paolo Maria Rigamonti.

Francesco Berti, pisano classe 1995, ha conseguito la laurea triennale in Economia aziendale, completando il percorso di studi con il titolo magistrale in gestione d’impresa presso la LUISS Carlo Guidi di Roma. Dopo un’esperienza di due anni come customer strategy analyst in Deloitte Digital a Milano, entra in Banca presso la sede di San Miniato- Lavorerà nel team dell’area manager Paolo Campagnucci e sotto il coordinamento del district manager Andrea Berti.

Marco Ferrari national recruiting manager di banca Widiba

“Sono tre consulenti con background professionale e esperienze diverse tra loro. La Banca è capace di attirare talenti con importanti expertise. Con i nuovi ingressi di giovane età, conferma l’interesse verso il ricambio generazionale. I colleghi, oltre a usufruire dei sistemi innovativi e all’avanguardia propri della nostra banca digitale, avranno la possibilità di beneficiare dell’Accademia delle Competenze. Un percorso di formazione dedicato ai nuovi ingressi nella rete, in particolare alle figure junior. Queste caratteristiche unite all’affiancamento a coach competenti, spingono anche i giovani a scegliere il nostro modello di consulenza finanziaria”.

