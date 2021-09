Widiba si rafforza a Milano, in Emilia e Napoli

Banca Widiba (Mps) rete di consulenza globale, si rafforza con l’ingresso Gabriele Chiappa -Lombardia – Ettore Denis Morsiani – Emilia-Romagna e Michele Ferraro a Napoli.

In Lombardia, Gabriele Chiappa, che lascia dopo 14 anni Intesa Sanpaolo entra nella squadra dell’Area Manager Roberto Di Mario e del District Manager Roberto Costa.

In Emilia-Romagna, Ettore Denis Morsiani, amplia il distretto Emilia Nord e la squadra regionale del District Manager Andrea Gualdi grazie al supporto del recruiter manager Paolo Rossi.

Classe 1962, diplomato, Morsiani ha intrapreso il percorso professionale in Rolo Banca nel 1983, quindi Cariparma dal 1997 come responsabile di filiale, in Banca Sella dal 2004. In DB ha ricoperto il ruolo di consulente agli investimenti a partire dal 2013.



A sinistra Daniele Chiappa e a destra Ettore Denis Morsiani

A Napoli arriva Michele Ferraro

Classe 1968, laureato in Economia, Michele Ferraro vanta 25 anni di esperienza in Prudential Sim e Banca Fideuram. In Banca Widiba ricoprirà il ruolo di consulente finanziario senior. Sarà operativo sulla provincia di Napoli nella squadra dell’area manager Fernando Valletta, sotto il coordinamento di Antonio Annunziata.

Chi è Banca Widiba

Offre una piattaforma online personalizzabile e una Rete di oltre 500 consulenti finanziari presenti su tutto il territorio. Ha un’offerta completa di prodotti e servizi per la gestione quotidiana del risparmio e degli investimenti. Il tutto con una customer experience paperless e un rating di soddisfazione dei clienti paria 4,84/5. Si distingue sul mercato per un modello di relazione basato sulla competenza della rete di consulenza.

Share