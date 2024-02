Walden Group sbarca in Italia

Walden Group, uno dei principali attori nell’area della logistica sanitaria in Europa, entra nel mercato italiano dopo l’acquisizione delle due società italiane. XCM Healthcare, società di logistica sanitaria, e Unitex, network di ultimo miglio a temperatura controllata dedicato al settore sanitario. Entrambe appartengono alla famiglia Marzano, fondatrice del gruppo Farmacia S. Caterina, e al CEO Gaetano Colella.

Obiettivo: posizionarsi come player chiave nel mercato italiano

Con una quota del 2,4% del mercato globale in termini di consumo di farmaci, l’Italia è sempre stata un obiettivo di Walden. L’elevata expertise nel campo del R&D, soprattutto nel settore biotech, sono tra i motivi principali che hanno convinto il gruppo in questa decisione. In qualità di player di rilievo nella supply chain farmaceutica e fornitori di soluzioni per distribuzione, acquisizioni avvenute si sono dimostrate essenziali per entrare nel mercato italiano.

L’Italia rappresenta il terzo paese europeo

L’Italia rappresenta il terzo paese europeo in cui il gruppo espanderà le proprie operazioni entro un anno. A seguito delle recenti estensioni delle attività di trasporto in Romania e Germania. Il gruppo nutre ambizioni per il futuro, con ulteriori progetti già in fase di pianificazione.

Soluzioni logistiche per i propri clienti in tutta Europa

“Sono entusiasta di annunciare i risultati raggiunti insieme; condividiamo con la famiglia Marzano e il CEO Gaetano Colella i medesimi valori e mentalità imprenditoriale. Questo è stato un elemento chiave nella decisione di unire le nostre aziende”. Ha detto Stéphane Baudry, Presidente del Gruppo Walden.

La famiglia Marzano e il CEO Gaetano Colella hanno sviluppato Unitex rete di trasporto organizzata attorno a due hub collocati nel nord (Milano) e nel sud (Napoli) Italia. In questo modo offre una copertura nazionale completa attraverso una rete consolidata di ventiquattro depositi regionali.

La rete sarà inglobata all’interno di Eurotranspharma

La rete sarà inglobata all’interno di Eurotranspharma, la filiale di Walden specializzata in soluzioni farmaceutiche dell’ultimo miglio. Da lì partono consegne quotidiane a farmacie, ospedali, grossisti e altri operatori sanitari in nove Paesi. Eurotranspharma estenderà la propria presenza a dieci Paesi europei per fornire un servizio esteso e affidabile a tutti i propri clienti.

Tracciabilità completa dei prodotti sanitari

Eurotranspharma introdurrà sul mercato italiano i suoi servizi mantenendo elevati standard qualitativi e pratiche di distribuzione impeccabili. A fare da supporto i sistemi informatici di Walden Digital, appositamente dedicati al settore sanitario. Consentono la tracciabilità completa dei prodotti sanitari cruciali in ogni fase della catena di approvvigionamento. Parallelamente, XCM Healthcare ha sviluppato una attività di logistica sanitaria che sarà potenziata dall’integrazione all’interno di Movianto. Si tratta della soluzione principale di logistica sanitaria di Walden, già presente in dodici Paesi europei.

“L’acquisizione recentemente completata segna il primo passo del nostro sviluppo in Italia. Siamo entusiasti di collaborare con i team di Unitex e XCM per avviare l’implementazione delle soluzioni Eurotranspharma e Movianto in Italia. Sono fiducioso che otterremo risultati eccezionali, considerando l’expertise dei team di Unitex e XCM, unita alla nostra presenza internazionale in Europa”.

A proposito di XCM Healthcare e Unitex

XCM Healthcare e Unitex sono due aziende italiane specializzate nella fornitura di servizi di logistica e trasporto a temperatura controllata di prodotti farmaceutici. Offrono una piattaforma integrata strutturata su 2 business unit che operano distribuite tra Lombardia e Campania. La missione, portata avanti dal CEO, Gaetano Colella, e dalla Famiglia Marzano, è quella di creare un attore specializzato nel mercato della logistica. E inoltre del trasporto a temperatura controllata, diventando un riferimento nazionale in termini di qualità del servizio, innovazione e modello di fornitura.

Chi è Walden Group

Fondata nel 1951 è un’azienda a conduzione familiare, leader in Europa nelle soluzioni per la supply chain del settore sanitario. Il gruppo offre servizi end-to-end per ogni fase della supply chain farmaceutica: dalla logistica classica a servizi innovativi a valore aggiunto. All’interno del gruppo, ogni unità aziendale è specializzata in aree chiave della supply chain. Dalle Transpharma International nel trasporto di primo miglio e nelle spedizioni, Movianto nella logistica e nei servizi a valore aggiunto. Ed Eurotranspharma nelle soluzioni di ultimo miglio.

La crescita del gruppo, (fatturato di 2,6 miliardi di euro nel 2022), è guidata dalla capacità di adattamento al mercato in cui opera. Soprattutto investendo in nuove infrastrutture, automazione e strumenti digitali. E’ presente in 15 Paesi (Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Inghilterra, Irlanda, Svizzera, Marocco, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e India).. Può contare su più di 6.000 persone in oltre 250 siti e quasi un milione di m² di magazzini.