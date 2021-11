Vueling vola sostenibile con Repsol

Vueling ha effettuato il suo primo volo con carburante di origine sostenibile, a marchio Repsol, pioniere nella produzione di carburanti sostenibili in Spagna. Nello specifico è stato usato un SAF (carburanti sostenibili per aeronautica), prodotto da biomasse nel complesso di Tarragona. A questo lotto si aggiunge quello lavorato alle raffineria Repsol di Puertollano. E inoltre quello prodotto dai rifiuti presso la raffineria Petronor, impianto del gruppo Repsol a Bilbao.

Il volo a bassa impronta di carbonio Barcellona – Siviglia, decollato alle 9:10 dall’aeroporto El Prat, è riuscito a ridurre le emissioni in atmosfera di 2,5 T di CO2. Questo grazie all’efficienza dell’Airbus A320neo, all’uso di biocarburanti e alle procedure di attuate. Vueling vanta la terza flotta più giovane in Europa dal 2019 con il nuovo A320neo.

L’aereo è decollato dall’aeroporto di El Prat in direzione del Tourism Innovation Summit (TIS) in programma da oggi a Siviglia. Un appuntamento in cui si analizzeranno la sostenibilità e l’innovazione nel settore turistico. Alla Conferenza sui cambiamenti climatici (COP26), a Glasgow, si discute della transizione globale verso il trasporto a zero emissioni. Vueling sostiene che i governi dovrebbero incoraggiare la ricerca e lo sviluppo di questo tipo di carburante in modo da accelerare il suo utilizzo e ottenere risultati più immediati.

Dal 2012 Vueling ci prova

L’iniziativa fa parte dell’accordo di collaborazione che Repsol e Vueling hanno firmato per spingere l’introduzione di combustibili sostenibili nella quotidianità delle operazioni. L’obiettivo è promuovere la mobilità sostenibile nel settore dell’aviazione attraverso lo sviluppo e il consumo di nuovi carburanti a basso impatto ambientale. Con particolare attenzione alla promozione di linee di ricerca nel campo dei carburanti alternativi di nuova generazione. Carburanti che utilizzino fonti sostenibili come i rifiuti urbani o la biomassa, e l’idrogeno rinnovabile, nel medio e lungo termine.

Evitata l’emissione di 63 kg di CO2

“Questi combustibili sostenibili rappresenteranno l’opzione più sicura ed efficiente per ridurre le emissioni nel trasporto aereo nei prossimi anni. Con questo primo volo, Vueling continua a progredire nel suo impegno per l’uso dei combustibili sostenibili nell’aviazione. In questo modo affronta la sfida della decarbonizzazione nel settore.

Javier Sancho direttore del complesso industriale Repsol di Tarragona

“Repsol lavora da 15 anni alla ricerca di diverse soluzioni a basso impatto ambientale applicate ai trasporti. Siamo pionieri nella produzione di carburanti per aviazione sostenibili in Spagna. Ne è un esempio concreto il lotto di biojet prodotto a Tarragona e utilizzato su questo volo. La produzione di biocarburanti è uno dei principali assi del piano strategico Repsol 2021-2025. Ha l’obiettivo di trasformare il business industriale e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050”.

Share