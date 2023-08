Mulino Antimo Caputo riceve 30 milioni

Il finanziamento complessivo al Mulino Antimo Caputo arriva da Banco BPM e Cassa Depositi e Prestiti (15 ciascuno).

I 30 milioni serviranno per sostenere lo sviluppo del settore agroalimentare, contribuire a migliorare la qualità di un prodotto tipico del Made in Italy. E serviranno per accelerare la transizione energetica.

Tra i progetti il primo mulino in Europa a energia green

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo stabilimento di oltre 16.000 m2 dedicato al confezionamento di farine alimentato da energia rinnovabile. Questo grazie all’installazione di pannelli solari sull’intera area. L’orientamento della struttura, infatti, è stato studiato per garantire il massimo rendimento energetico, pari a 2,5 Gigawatt.

Uno stabilimento completamente alimentato da pannelli solari

Il finanziamento sarà destinato anche alla progettazione e costruzione di un mulino, dotato delle tecnologie per la macinazione e la conservazione dei cereali. Un mulino che permetterà la riduzione degli spazi di movimentazioni delle merci, con una diminuzione dei consumi del 15%.

Il mulino verrà costruito a Ripalimosani (CB)

In virtù della particolare posizione e della morfologia del territorio il nuovo impianto green coprirà fino al 50% del fabbisogno energetico della struttura. L’azienda realizzerà il primo mulino in Europa costruito e progettato con logiche moderne grazie alle risorse messe in campo da CDP e BPM.

Antimo Caputo, Ad dell’azienda familiare Mulino Caputo

“E’ fondamentale che istituzioni finanziarie sostengano la filiera agroalimentare. In particolare quella della molitura dei cereali, per continuare a incentivare gli investimenti sostenibili e green di eccellenze del Made in Italy. Inoltre bisogna incentivare le aziende a essere un’avanguardia tecnologica con un impatto positivo sul Mezzogiorno”. Il finanziamento concesso è del tipo ‘Sustainable Linked Loan‘. Prevede la condivisione con l’azienda di obiettivi di miglioramento nell’ambito della sostenibilità grazie a specifici indicatori di performance.

Chi è Mulino Antimo Caputo

E’ stata fondata nel 1924 in Campania e si afferma producendo farine di alta qualità. L’azienda, che ha sede a Napoli, è specializzata nel processo di macinazione lenta, che consente di ottenere dal grano una farina naturale. Il prodotto si rivolge a professionisti ma anche ad appassionati di cucina. L’impresa, a conduzione familiare, offre un’ampia gamma di farine ed è presente anche sui mercati esteri. Dagli Stati Uniti al Giappone, facendosi ambasciatrice della cosiddetta “arte bianca napoletana”.