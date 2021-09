VMware nomina Kit Colbert nuovo CtO

VMware innovatore del software enterprise, ha nominato Kit Colbert nel ruolo di CtO.

Colbert è entrato in VMware nel 2003 con il ruolo di technical lead per la creazione, lo sviluppo e la delivery delle funzionalità di vmotion e storage vmotion di VMware vsphere. In VMware ha ricoperto diversi ruoli, tra cui CtO per il cloud, general manager della divisione cloud-native Apps, Cto end-user computing e lead architect della suite VMware vrealize operations.

Il ruolo di Colbert

Nel nuovo ruolo, Kit definirà la vision tecnologica dell’azienda e la trasformazione verso un’organizzazione cloud e subscription-centrica. Si occuperà della strategia di ricerca e sviluppo, guidando il team VMware engineering services, il team design/UX e l’impegno di VMware in ambito environmental, social, governance (ESG).

“Diamo il benvenuto a Kit nel ruolo di CtO. La sua comprovata esperienza e le capacità di leadership saranno determinanti per il nostro impegno per l’innovazione e per la ricerca e sviluppo”. Ha detto Raghu Raghuram, ceo di VMware. Colbert definirà la vision dell’azienda e guiderà lo sviluppo tecnologico delle soluzioni per la crescita futura.

Chi è VMware

Il software di VMware alimenta la complessa infrastruttura digitale del mondo. L’offerta di soluzioni cloud, modernizzazione delle app, networking, sicurezza e digital workspace dell’azienda. Aiuta i clienti a fornire qualsiasi applicazione su qualsiasi cloud attraverso qualunque dispositivo. Ha sede a Palo Alto, California, e si impegna a essere una “force for good”, dalle sue innovazioni tecnologiche all’impatto globale.

