Viola Palescandolo imprenditrice dell’anno

Viola Palescandolo ceo e fondatrice di Black Platinum Gold, è imprenditrice dell’anno secondo gli Stevie® Awards for Women in Business. Ha vinto nella categoria Female Solo Entrepreneur of the Year dei Stevie® Awards organizzazione statunitense che dal 2002 premia individui e imprese nel mondo del business. Le candidature arrivano da più di 60 Paesi. Palescandolo gareggiava infatti con altre 1,500 donne imprenditrici. I vincitori verranno premiati con una cerimonia in streaming giovedì 13 gennaio 2022.

Ha fondato la piattaforma Black Platinum Gold

Napoletana, ingegnere navale, nel 2017 fonda Black Platinum Gold piattaforma che permette di aggiudicarsi una vacanza di lusso costruita sulle proprie esigenze e desideri. E il tutto a un prezzo decisamente competitivo. “Don’t be a dreamer, be a go-getter”, il motto dell’impresa. Un bel traguardo se si considera poi il panorama italiano imprenditoriale femminile in merito ai servizi turistici vede solo il 29,7% gestito da donne.

Imprenditrice dell’innovazione turistica

“Essere una fondatrice unica può essere difficile, soprattutto se si considerano le attuali circostanze economiche”. Ha detto Viola Palescandolo. Molte persone credono di non poter avviare la propria impresa da soli e sentono il bisogno di cercare un partner lavorativo. Per me non è stato così. Ho sempre voluto tracciare il mio percorso in maniera indipendente, sentendomi orgogliosa di averlo fatto da sola. Oggi sono onorata per questo riconoscimento, il Bronze Stevie® Award per la categoria Female Solo Entrepreneur of the Year”.

Che cos’è Black Platinum Gold

Black Platinum Gold offre destinazioni ed esperienze in più di 20 Paesi e ha oltre di un migliaio di utenti iscritti. Tra i clienti e partners della piattaforma ci sono anche The Ritz-Carlton, Nobu, Kempinski, LUX* Resorts & Hotels, Red Carnation Hotels, DoubleTree by Hilton. Black Platinum Gold nasce dall’idea di Viola Palescandolo, giovane imprenditrice e ingegnere navale, che ha lasciato la sua carriera per dedicarsi full time a questo nuovo progetto.

