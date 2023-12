Veycore arruola Donato Orlando e Stefano Sargenti

Si estende il leadership team di Veycore, prima cercaofficina.it, fornitore di soluzioni digitali finalizzate alla manutenzione e riparazione dei veicoli per flotte, assicurazioni e privati. Primo ingresso di Donato Orlando (nella foto) nel ruolo di Head of Operations Fleet & Insurance.

Donato Orlando Head of Operations Fleet & Insurance, Tommaso Carboni, Head of Sales & Marketing e Stefano Sargenti, Finance Manager

Insieme a Orlando, entrano nella tech company (oggi composta di 25 risorse) anche Tommaso Carboni, alla guida del reparto Sales & Marketing. In precedenza è stato in Ford (Italia e Londra), Google (Londra) e MotorK, e Stefano Sargenti nel ruolo di Finance Manager. Il manager vanta un’esperienza in una Big Four in revisione legale, con focus su tematiche di bilancio e di sistema di controllo interno.



Da sinistra Tommaso Carboni e Stefano Sargenti

La tech company dell’automotive ha annunciato un rebranding (si chiamava cercaofficina.it)

Orlando porta all’interno del team una lunga esperienza di post-vendita prevalentemente in automotive, oltre all’After Sales in ambito industriale, medicale ed elettronica di consumo. Soprattutto nella gestione delle reti di assistenza e di tutto il necessario al loro sviluppo. Supporto tecnico, documentazione, gestione garanzie, formazione e servizi. Le esperienze precedenti includono un percorso lavorativo in Delphi e Inter Cars Italia come General Manager e come Head of After Sales. Ha lavorato anche per MediaWorld e Faresin Industries. Le abilità di comunicatore e team builder, infine, gli hanno permesso di gestire con successo una squadra di oltre 200 persone, collocate in diversi Paesi.

“Veycore è il punto di riferimento nel nostro settore. Intendo proseguire il percorso di crescita intrapreso nel corso di questi anni, guidando e ottimizzando tutti i processi che concorrono agli importanti obiettivi di espansione. Non c’è nulla di meglio di veder crescere la propria squadra insieme ai Partner”.

About Veycore

Società tech offre servizi e prodotti digitali ai fini della manutenzione e riparazione dei veicoli per i clienti privati e business. Di proprietà di MadeInItaly Ventures srl, Veycore sviluppa oltre €3 milioni di fatturato, in crescita dell’80% YoY sul 2021 e 2022. Nata nel 2013 da un’idea di Marco Brusamolino, Luca Maccarini e Romano Perticone di garantire un mondo in cui tutti possano fare scelte consapevoli per le attività di riparazione e manutenzione dei loro veicoli, Veycore (ex CercaOfficina.it) inizia la sua espansione nel settore delle flotte aziendali, grazie alla partnership con Shell. Nel 2021 riceve un investimento da parte di CDP Venture Capital che permette l’ulteriore consolidamento nel settore flotte e il lancio della piattaforma “digifleet”.

Nel 2022, a seguito di un tornata di investimenti guidata da Azimut Libera Impresa del valore di €1,7 milioni, estende i propri servizi nell’ambito delle assicurazioni. E inoltre fornendo servizi e prodotti ai team di claims management attraverso la piattaforma “digiclaims”. Nel 2023 espande la sua offerta oltre le piattaforme, offrendo nuovi prodotti tra cui applicativi di gestione delle scadenze di manutenzione di veicoli a privati e l’accesso al network di officine e carrozzerie. Conta 25 persone in un team cross-funzionale di Information Technology, Sales, Operations, Marketing e Finance.