Vectra AI arruola Steve Cottrel come Cto

Vectra AI, un fornitore del servizio di rilevamento e nella risoluzione delle minacce informatiche, ha nominato Steve Cottrell a Chief Technology Officer (CTO) EMEA. Il ruolo di Cottrell sarà quello di rafforzare le relazioni con clienti e prospect, community della sicurezza, governo e agenzie di intelligence. Obiettivo: identificare i principali punti critici in materia di sicurezza, sostenendo al contempo l’evoluzione delle strategie di security. Il tutto a supporto della trasformazione digitale e dell’adozione del cloud.

Cottrell avrà anche il compito di aiutare i decision maker dell’ambito sicurezza a comunicare ai propri team e ai maggiori stakeholder il valore degli strumenti di rilevamento. Inoltre dovrà offrire risoluzione delle minacce guidati dall’Intelligenza Artificiale.

Steve Cottrell EMEA CTO di Vectra AI

“Per decenni, i team di sicurezza hanno utilizzato un approccio basato su SIEM. In gran parte hanno fallito nel portare a termine il compito loro affidato, che consiste nel trovare un ago in un pagliaio. La tecnologia di Vectra ha il potenziale per migliorare radicalmente le funzionalità per Ciso e team di sicurezza, mediante il rilevamento e la risposta alle violazioni. Il suo team di data science leader del settore, affiancato da ricercatori di sicurezza di livello mondiale, fa davvero la differenza in questo ambito. team di sicurezza possono portare maggior valore alle proprie attività di business in termini di resilienza rispetto alle violazioni”.

Negli ultimi 15 anni Cottrell ha lavorato come Chief Information Security Officer (CISO) in grandi imprese e porta in Vectra un bagaglio di esperienze maturate in settori chiave. Come per esempio nella comunicazione, delle Telco e delle assicurazioni. Prima di entrare in Vectra, Cottrell ha ricoperto il ruolo di CISO in Fujitsu, Vodafone, Aviva e Admiral Insurance. Ancora prima, è stato security specialist in Intel.

Vectra Al a caccia delle minacce informatiche

“Comprendo bene le sfide che i CISO e i loro team sono chiamati ad affrontare ogni giorno. Ho vissuto in prima persona anche il fallimento di alcuni prodotti di sicurezza che non sono riusciti a creare valore. Stiamo affrontando le sfide davvero prioritarie per i team di sicurezza. Inoltre stiamo determinando un rapido e tangibile ritorno sugli investimenti in termini di riduzione del rischio”.

L’azienda leader nel rilevamento e nella risoluzione delle minacce informatiche – da workload in cloud e data center fino a utenti e device IoT. Vectra ha adottato un approccio moderno, AI-driven e basato sulla cloud security per individuare e rispondere alle minacce. A queste garantisce un contesto sicuro e vitale per consegnare valutazioni delle minacce e dare priorità agli eventi. Riducendo così la pressione sull’IT e mantenendo al sicuro il business.

Share