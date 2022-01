Denis Valter Cassinerio sale in Acronis

Denis Valter Cassinerio è il nuovo regional sales director per l’Europa meridionale di Acronis. Si dedicherà all’espansione dell’ecosistema delle partnership. La missione di Acronis è quella di offrire una cyber protection integrata e automatizzata per risolvere problemi di salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza. Cassinerio ha maturato 30 anni di esperienza in ruoli direttivi in ambito commerciale e cyber security per BT Security, Trend Micro e McAfee. Più recentemente è stato anche director of sales per l’Europa meridionale in Bitdefender.

Nel 2021 in Europa, il business cloud ha registrato una crescita del 70% rispetto all’anno precedente. Acronis cyber protect ha fornito protezione a migliaia di aziende che hanno dovuto affrontare sfide e minacce senza precedenti. La società ha investito 250 milioni di dollari nelle iniziative di go-to-market estendendo la rete di partner MSP (Managed Service Provider). Questo consentirà quindi a Cassinerio di generare ulteriore impulso alla crescita anche nel 2022.



“Il mio team si concentrerà sullo sviluppo di nuovi canali e segmenti di mercato, dalle piccole aziende alle grandi enterprise. Farà affidamento su investimenti locali, consolidamento dell’approccio cloud-first dell’azienda e sulle sue grandi capacità di ricerca e sviluppo. Valorizzeremo i principali canali di go-to-market, inclusi gli MSP e MSSP attuali e futur. Faremo di Acronis la migliore scelta possibile per la cyber security e come partner di qualità”.

I modelli di deployment flessibili si adattano alle esigenze dei service provider e dei professionisti IT. Acronis garantisce una cyber protection di livello superiore per dati, applicazioni e sistemi con soluzioni di nuova generazione. Soluzioni potenziate da intelligenza artificiale per antivirus, backup, disaster recovery, e protezione degli endpoint. Utilizza anche un antimalware avanzato basato su tecnologie IA all’avanguardia e di autenticazione dei dati blockchain. E’ in grado quindi di proteggere qualsiasi tipo di ambiente, cloud, ibrido o on-premise, a un costo contenuto e senza sorprese.

