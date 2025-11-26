Triadi si rinnova: Nader Tayser nuovo Ad, Irene Bengo Presidente

Il CdA di Triadi ha nominato Nader Tayser nuovo Amministratore Delegato della società. La decisione segna una tappa importante nello sviluppo aziendale, rafforzando la governance e la qualità dell’azione manageriale. E inoltre consente di affrontare con maggiore efficacia le sfide poste dall’evoluzione del mercato. Contestualmente, l’Ad uscente Irene Bengo è stata nominata Presidente di Triadi.

Il Presidente uscente di Triadi Mario Calderini

«La decisione di lasciare la Presidenza, pur continuando a operare nel CdA e come socio fondatore, nasce dall’esigenza di rafforzare la governance in una fase di crescita importante. Ritengo quindi opportuno distinguere con maggiore chiarezza le funzioni di rappresentanza e guida dell’organo amministrativo. Funzioni affidate alla nuova Presidenza, da quelle di indirizzo strategico di lungo periodo, alle quali potrò dedicarmi con maggiore determinazione. In questo quadro, la nomina di Nader Tayser introduce nuove energie e competenze che si integrano pienamente con il percorso costruito negli anni. La sua esperienza rafforza la capacità di Triadi di affrontare con visione ed efficacia le trasformazioni del mercato».

Il passaggio di Irene Bengo alla Presidenza garantisce continuità strategica. Inoltre il presidio nel lungo periodo, con l’obiettivo di valorizzare le sinergie tra Triadi, Tiresia e l’ecosistema del Politecnico di Milano. In coerenza con gli obiettivi di rafforzamento della governance, l’Assemblea dei Soci ha inoltre nominato Giulietta Paraboni nuova CdA, riconoscendone il ruolo determinante nell’ecosistema di Triadi. Con questo nuovo assetto, la società inaugura una fase di crescita e consolidamento. Si dota di una guida rinnovata e di competenze complementari che accompagneranno la sua evoluzione nei prossimi anni.

Profilo di Triadi

Triadi è una startup innovativa, spin-off del Politecnico di Milano e Società Benefit, nata dall’esperienza di Tiresia, il Centro di Ricerca per l’innovazione, l’imprenditorialità e la finanza per l’impatto sociale. La società pone al centro delle proprie attività la sostenibilità economica, ambientale e sociale. Inoltre i processi di valutazione dell’impatto, con l’obiettivo di accompagnare imprese, attori finanziari, organizzazioni del Terzo Settore e istituzioni pubbliche nella transizione verso l’economia del futuro.