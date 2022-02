Trevisan & Cuonzo ha un nuovo Innovation Manager

Trevisan & Cuonzo rafforza il suo team IT con l’ingresso di Rosario Piazzese in qualità di Innovation Manager. Il manager ha una lunga esperienza in ambito IT. Soprattutto in relazione all’adozione di soluzioni tecnologiche innovative e del loro impatto organizzativo, gestionale e regolamentare in sistemi complessi di impresa. In quasi 30 anni di attività ha gestito progetti di grande importanza per conto di aziende italiane e multinazionali.

Piazzese collaborerà con il team IT di studio per il potenziamento dell’infrastruttura già esistente. Otre a curare l’implementazione e lo sviluppo di tecnologie e processi volti a migliorare il lavoro di tutte le risorse di Trevisan & Cuonzo. Si focalizzerà sulle predisposizione di soluzioni digitali da fornire ai clienti per la gestione dei processi aziendali concernenti proprietà intellettuale, privacy, cyber security ed legal design.

Trevisan & Cuonzo, è stato fondato nel 1993. E’ uno dei più noti studi italiani in materia di diritto commerciale e della proprietà intellettuale. Ha 11 partners e un team di 40 professionisti. E’ uno dei principali attori tra gli studi legali europei che si occupano di innovazione, Assiste molte tra le società tecnologicamente più avanzate del mondo. Nella sua clientela aziende dell’elettronica, chimica, automotive, alimentare, agricoltura, energie rinnovabili, industria farmaceutica, IT. Lo Studio ha sedi a Milano, Roma, Parma e Bari.