Tony’s Pizza Napoletana Pizza Rock la migliore negli USA

D’Amico e Robo, brand nella produzione di prodotti Ho.Re.Ca, in occasione di 50 Top Pizza USA 2023, hanno consegnato il Performance of the Year – Robo Award. La pizzeria premiata è stata Tony’s Pizza Napoletana Pizza Rock (USA).

Da Tony’s gli ingredienti sono made in Napoli

Tredici volte campione del mondo di pizza, Tony Gemignani porta la sua passione e la perfezione delle sue pizze pluripremiate a North Beach, nel cuore della Little Italy di San Francisco. Tutti gli ingredienti naturalmente sono autentici e importati direttamente dalla capitale mondiale della pizza. Ovvero Napoli. Il Menù di Tony’s Pizza Napoletana comprende anche pasta e secondi piatti tipici della cucina italiana. Tutti da abbinare a vini nazionali e d’importazione. Questo per godere a pieno di un’esperienza 100% Made in Italy.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 27 giugno

Il premio è stato consegnato presso il West Edge Event Space di New York, al terzo piano del Chelsea Market, tramessa anche in diretta streaming sulle pagine social di D’Amico e Robo. A consegnare il premio è stato Alberto Busi, Export Manager Robo.

Al termine della premiazione, la serata è proseguita con il Party After Prize nell’esclusiva location de “La Devozione NYC”, sempre all’interno del Chelsea Market. Durante il party, a deliziare gli ospiti, un menù degustazione pensato apposta per la serata dallo Chef Alessio Rossetti, con alcune delle specialità Robo.

Maria D’Amico, Marketing Manager D’Amico

“Con immenso piacere siamo insieme alla squadra di 50 Top nella magnifica cornice americana. Qui in America, in modo particolare e più che in altri posti del mondo, la pizza è uno dei cibi più consumati e apprezzati in assoluto. Promuovere continuamente i prodotti simbolo d’italianità anche oltreoceano è un’enorme soddisfazione per noi- Soprattutto perché sono tutti ottimi alleati della pizza e per questo contribuiscono a impreziosirne il gusto e la resa finale”.