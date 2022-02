Tivoli Group sarà la star di Mipel Lab?

Tivoli Group sarà il pivot della seconda edizione di Mipel Lab? La Fiera organizzata da Assopellettieri, realizzata in collaborazione con Lineapelle è in programma dal 22 al 24 febbraio a FieraMilano-Rho.

Che cos’è Mipel Lab

Si tratta di un innovativo progetto di Assopellettieri, un concept sia fisico che digitale, lanciato lo scorso anno con l’obiettivo di valorizzare il ruolo e l’immagine dell’Italia nel sourcing di pelletteria di qualità. In pratica un hub di incontro tra domanda e offerta e di nuove opportunità per consolidare uno dei settori chiave del Made in Italy.

Stefano Giacomelli Ad di Tivoli Group

“Crediamo dal primo momento nel valore di questa iniziativa che abbiamo sostenuto dall’inizio e abbiamo contribuito a implementare partecipando al gruppo dei fondatori. La prima edizione in presenza per Tivoli Group è stata un’opportunità per incontrare nuove realtà, sia italiane che internazionali.

A fine febbraio ci sarà il ritorno degli operatori stranieri, in particolare europei ed americani. Si tratta di operatori molto attenti alle competenze industriali e al savoir-faire artigianale dei distretti e delle aziende italiane. Operatori che rappresentano un potenziale coerente con la nostra strategia di allargamento e diversificazione del portafoglio clienti”.

Mipel Lab offre agli espositori una piattaforma digitale B2B attiva tutto l’anno e dedicata al matchmaking tra i diversi player del settore. “La piattaforma è uno strumento complementare al momento fisico, anche se per noi comunque quest’ultimo rappresenta il canale primario per generare rapporti, diffondere il nostro know-how. Ma soprattutto ci permette il contatto diretto con nuovi marchi, anche non-pellettieri. E aziende che vogliono ampliare la loro proposta commerciale con linee di pelletteria senza doversi strutturare internamente. Come Tivoli Group ci auguriamo che Mipel Lab di fine febbraio sia un momento di svolta per il settore”.

Chi è Tivoli Group

Il Gruppo Tivoli è nato nel 1981 come ramo produttivo di una piccola catena di distribuzione di pelletteria a Roma. Negli anni si è radicato nel distretto della pelletteria di Firenze, affermandosi come leader nella produzione di articoli per numerosi brand della moda e del lusso a livello internazionale.

Ha sede operativa a Calenzano, in provincia di Firenze, produce complessivamente circa 700.000 pezzi l’anno di pelletteria e accessori in pelle. Negli ultimi anni ha avviato un processo di allargamento e differenziazione del proprio portafoglio clienti per diffondere il proprio know-how. Obiettivo: internazionalizzare e produrre pelletteria anche per non-pellettieri e per aziende che vogliono ampliare la loro proposta commerciale senza doversi strutturare internamente.