Talea acquisisce il marchio Doc Peter

Talea, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana è nata dal rebranding di Farmaè. E’ leader nell’e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona e nei servizi media e di trasformazione digitale per le imprese. Ha approvato la Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2023.

Un forte beneficio nell’ingaggio dei nuovi consumatori

Ha chiuso il primo semestre 2023 con una forte crescita dei ricavi e con il mantenimento di una marginalità lorda positiva. Seppur in diminuzione rispetto al primo semestre 2022 a causa dei fenomeni inflattivi traslati parzialmente sui consumatori finali a beneficio dello sviluppo della quota di mercato. Una scelta strategica che si è tradotta in un forte beneficio nell’ingaggio dei nuovi consumatori. Il presupposto, insieme al rialzo dei prezzi avviato da maggio 2023, per una crescita di una marginalità in linea con i target del piano industriale.

Riccardo Iacometti, Fondatore e Ad di Talea Group

I risultati di questo primo semestre 2023 testimoniano la volontà di Talea Group di continuare a crescere nonostante l’attuale momento complesso. Ha deciso di implementare la nostra capacità logistica, lanciando a luglio un nuovo hub logistico automatizzato di 13.000mq in Piemonte. Questo per rispondere con sempre maggiore efficienza alle esigenze dei clienti. La crescita dei ricavi è frutto della nostra strategia commerciale. E’ volta a diversificare la value proposition verso la clientela, attraverso piattaforme dedicate e sempre più vicine al consumatore finale. Aggregando maggiore audience e creando la massa critica per ottenere benefici in termini di economie di scala.

Grande risalto per l’acquisizione del marchio e relativo dominio internet Doc Peter

In tale direzione si inserisce l’acquisizione del marchio e relativo dominio internet Doc Peter, con l’ambizione di accrescerne i ricavi, facendo leva sui loro oltre 21 milioni di utenti e 170mila clienti. E inoltre sulle nostre capacità gestionali. La valenza strategica di questa acquisizione è amplificata dalle modalità di pagamento dilazionate. Auspicando così di autofinanziarla con i flussi di cassa generati dalla piattaforma.

Nella fine del 2023 e soprattutto nel 2024 puntiamo a un incremento della redditività della linea di Business Consumer. Questo grazie a un consolidamento della strategia di crescita per linee esterne che abbiamo in programma di realizzare studiando potenziali acquisizioni di altre realtà del comparto salute e benessere. Al fine di rafforzare la nostra quota di mercato e saturare le capacità logistiche del gruppo”.

I ricavi consolidati sono pari a 72,9 milioni di Euro

I ricavi consolidati sono pari a 72,9 milioni di Euro rispetto ai 52,8 milioni Euro del primo semestre 2022, con una crescita del 37,9%. Nel primo semestre 2023 si attestano a 75,6 milioni di Euro, in aumento del 37,7% rispetto ai 54,9 milioni di Euro del primo semestre 2022.

Il Margine Commerciale si attesta a 21,2 milioni di Euro, in crescita del 24,3% rispetto ai 17,1 milioni di Euro del 2021, con un’incidenza sul fatturato pari al 29,1%. Inferiore al primo semestre dell’anno precedente (34,3%) a causa delle dinamiche inflattive. Dinamiche che hanno impattato i prezzi di acquisto dei prodotti e altri costi operativi (trasporto, energia, personale).

L’EBITDA al 30 giugno 2023 è stato pari a Euro 1,1 milioni, in riduzione del 40.7% rispetto al precedente esercizio e l’incidenza del margine operativo lordo sui ricavi netti di vendita consolidati è stata dell’1,5% (3,5% nel primo semestre 2022).

PRINCIPALI KPI

Gli ordini di Talea sono cresciuti del 29,0% arrivando a oltre 1 milione e 610 mila nel primo semestre 2023 rispetto ai 1 milione e 249 mila registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Inclusivi degli ordini sull’online e dei negozi fisici. Il numero dei prodotti venduti nel primo semestre 2023 è pari a 7 milioni e 692 mila, in crescita del 30,9% rispetto ai 5 milioni e 876 mila nel primo semestre 2022.