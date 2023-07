Talea Group acquisisce Gooimp da Bewow

Talea Group, quotata Euronext Growth Milan di Borsa Italiana ha approvato, l’acquisizione del ramo d’azienda di Bewow S.r.l.. E inoltre il piano di incentivazione monetaria a breve termine – MBO Plan 2023.

Leader nell’e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona

Acquisizione del ramo d’azienda di Bewow S.r.l. con i marchi Gooimp e Mood Concept Store.

Bewow svolge attività di commercio al dettaglio, anche via internet, di qualsiasi tipo di prodotto per la cura e il benessere delle persone, anche in ambito domestico.

Il ramo d’azienda è costituito, inter alia, dal marchio GOOIMP e dal marchio MOOD CONCEPT STORE che opera nell’ambito dell’arredamento & home living italiano. Lo fa attraverso il sito online https://www.moodconceptstore.com, un negozio fisico e progetti relativi a forniture speciali (attività Contract).

L’acquisizione si inserisce nella nuova strategia di sviluppo del Gruppo

Coerentemente con il Piano Industriale 2023 – 2025 e il rebranding, Talea Group, prevede di proseguire nel percorso di crescita per acquisizioni di nuove realtà in mercati cross border. L’obiettivo è quello di ampliare l’offerta dei prodotti nell’ambito dei beni e servizi per il benessere della persona. Il Piano Industriale proietta al 2025 ricavi compresi tra 220 e 230 milioni di Euro. L’ebitda è compreso tra 13-14 milioni di euro, e un ebitda margin sostenibile nel lungo periodo intorno al 6%.

GOOIMP (acronimo di “Good Impression”)

E’un nuovo brand che produce una linea di integratori e cosmetici che si basano su ingredienti specifici e formule naturali. I prodotti naturali Gooimp sono racchiusi in un packaging sostenibile, 100% riciclabile, 100% Made in Italy. Sono pensati e voluti non solo per migliorare il benessere delle persone ma anche nel pieno rispetto dell’ambiente.

Nella nuova linea di integratori Gooimp, un’estrema attenzione è stata dedicata all’efficacia dei principi attivi, attraverso un’accurata selezione delle migliori materie prime. Principi attivi che hanno consentito di presentare oggi al mercato prodotti innovativi che si evolvono con le continue esigenze dei consumatori. Tutti gli integratori di Gooimp sono senza glutine e la maggior parte sono senza lattosio e adatti ai vegani.

Prodotti pensati per l’igiene e la cura quotidiana di tutta la famiglia

La nuova linea di cosmetici Gooimp è formulata secondo la filosofia “clean”, con una lista di ingredienti essenziali realizzati in Italia e con fino al 99% di ingredienti naturali. Sono pensati per l’igiene e la cura quotidiana di tutta la famiglia, con formule delicate e testate dermatologicamente su pelli sensibili. I cosmetici Gooimp sono sostenibili anche per l’ambiente. Formule dall’alta naturalità ed essenzialità, racchiuse in packaging reciclabile al 100%.

MOOD opera nel settore dell’Arredamento & Home Living

Un settore che nel 2022 ha registrato un valore di circa 24,8 miliardi di euro (online + offline). E inoltre +14% rispetto al 2021, di cui circa 3,9 miliardi di euro realizzati tramite il comparto e-commerce (+14% YoY).

In particolare i brand di arredamento sfruttano sempre di più il digitale per “supportare” la vendita tradizionale e competere in nuovi mercati. Risponde alle esigenze e alle aspettative dei propri clienti. In tal senso, sia l’area Consumers (brand commerciali di declinazione online + fisico) che l’area Industrial (servizi per le imprese) possono migliorare le necessità di servizio per il consumatore finale. Piuttosto che valorizzare, attraverso il digitale, i posizionamenti delle principali industrie di settore (Talea Media).

MOOD ha generato nel 2022 ricavi per circa 0,8 milioni di euro ed il sito internet registra oltre 5.000 utenti attivi registrati. Le capacità di sviluppo di brand da parte di Talea grazie alle proprie competenze digitali, così come dimostrato dall’acquisto del Brand Farmaeurope. Azione che dovrebbe permettere una forte crescita di MOOD, nell’ambito di un mercato con elevate potenzialità e marginalità

L’Operazione si configura come un’operazione con parti correlate

Riccardo Iacometti è al tempo stesso socio unico nonché amministratore unico di Bewow e socio (seppur indirettamente) di controllo, Presidente del CdA e AD di Talea Group S.p.A. La delibera del Consiglio di Amministrazione è stata assunta previo rilascio del parere non vincolante del Comitato Operazioni Parti Correlate.

L’Operazione risulta essere di “minore rilevanza” ai sensi della Procedura OPC e, quindi, non si è resa necessaria la pubblicazione di un documento informativo ai sensi della Procedura OPC stessa.

Nell’immediato seguito del CdA, Talea, Bewow e Riccardo Iacometti hanno sottoscritto il contratto preliminare di compravendita che regola i termini e le condizioni dell’Operazione.

L’operazione prevede la cessione del ramo d’azienda di Bewow a favore di Talea a fronte del pagamento di un corrispettivo pari a massimi Euro 1.900.000

Il prezzo è stato determinato tenendo conto, inter alia, delle risultanze della valutazione del ramo d’azienda effettuata da un perito indipendente incaricato dalla Società .

L’Operazione prevede altresì un set di dichiarazioni e garanzie rilasciate da Bewow, standard per questa tipologia di operazioni. Con conseguenti obblighi di indennizzo in capo a quest’ultima e al socio unico Riccardo Iacometti, in via solidale fra loro. Nonché in capo unicamente a Riccardo Iacometti in caso di messa in liquidazione di Bewow prima della scadenza dei periodi di durata delle dichiarazioni e garanzie contrattualmente previsti). Inoltre anche impegni di non concorrenza in capo a Bewow per un periodo di 36 mesi dalla data di esecuzione dell’Operazione.

L’esecuzione dell’operazione, non soggetta ad alcuna condizione, è prevista entro la metà del mese di luglio p.v.

In relazione all’Operazione, la Società è stata assistita, per gli aspetti legali, da Pedersoli con un team composto da Francesca Leverone e Elisa Bertoni. Notaio dell’Operazione è il Notaio Agata Capo.