SunMedia Group diventa EXTE e fa acquisizioni

EXTE è il nuovo progetto che riunisce tutti i brand di SunMedia Group dopo il successo della fusione tra SunMedia, RichAudiance e Adpone. SunMedia è la più grande azienda ad tech indipendente in Spagna e America Latina. RichAudience è un’innovativa tecnologia che offre un marketplace per il programmatic. Adpone è una piattaforma leader nel settore del programmatic publisher.

Carlo Poss, già Ad di SunMedia Group continuerà a guidare la sede locale

Carlo Poss ha guidato le operazioni di apertura della sede di SunMedia nel mercato italiano Continuerà, in qualità di Ad, a gestire le attività di EXTE. E inoltre di un team costituito da sei professionisti negli ambiti sales e publisher operations.

L’integrazione delle tre società sotto un’unica entità era stata annunciata a maggio del 2023. Dopo che Magnum Capital era entrata nell’azionariato del gruppo. L’obiettivo di EXTE è affermarsi come azienda ad tech leader nell’ecosistema Open Web anche negli Stati Uniti. Lì il gruppo ha recentemente avviato le proprie attività sotto la guida di Matthew Doherty.

Acquisite Talks Media e Pubtech della holding Skip Group

Contestualmente, la sede italiana di EXTE annuncia l’acquisizione di Talks Media, media and content agency, e di Pubtech, entrambe parte di Skip Group. Il gruppo, fondato da Marco Iacobellis ed Emiliano Messeni, che nel 2023 ha generato oltre 11 milioni di euro di fatturato. E’ specializzato in soluzioni digital e advertising per editori e inserzionisti e promuove un approccio human-tech. ll team di gestione di Skip Group continuerà a far parte di EXTE in ruoli di senior management all’interno dell’organizzazione italiana (25 dipendenti).

Un anno di transizione per EXTE

Il 2023 è stato un anno di transizione per EXTE, durante il quale tutti i team interfunzionali sono stati integrati, mentre le operazioni commerciali sono rimaste indipendenti. Nel corso del 2023, il gruppo ha lanciato le sue prime soluzioni. EXTE ai, piattaforma di machine learning orientata al targeting contestuale. Un hub per la creatività EXTE studio, in cui la tecnologia e i team interni lavorano per risolvere la disconnessione tra creatività, tecnologia e media. EXTE markets, un ecosistema Private Premium con cui i brand possono gestire le loro azioni programmatic open web in modo più efficiente.