Stefano Messina nuovo Managing Director di Ermes IWP

Stefano Messina è il nuovo Managing Director di Ermes – Intelligent Web Protection. Si tratta di una eccellenza torinese della Cybersecurity, unica realtà italiana selezionata da Gartner nella top 100 delle organizzazioni che sfruttano l’IA. Oboettivo rilevare e difendere dai sempre più efficaci attacchi alla sicurezza delle aziende.

Consulenza aziendale, ristrutturazioni finanziaria e posizionamento

Stefano si occupa da sempre di operazioni di Management buyout (MBO) e Mergers and acquisitions (M&A) finalizzate ad un processo di cambiamento delle aziende. Si occupa di consulenza aziendale in un contesto di ristrutturazione finanziaria, posizionamento commerciale, strategia di mercato e internazionalizzazione di Brand e Aziende. In Ermes trasformerà la realtà sia a livello nazionale che internazionale, triplicando i dipendenti in 18 mesi e finalizzando una nuova campagna di funding.

Punta a sviluppare operazioni di finanza strutturata

Con un passato da Analyst in JP Morgan Europe, Banca Fineco, Banco Popolare, Azimut e Banca Fideuram, dal 2009 assume il ruolo di Partner di Tiber Capital – Analyst and Business. Lì si occupa di sviluppare operazioni di finanza strutturata. Ha creato una rete di professionisti specializzati nelle operazioni di MBO e M&A, volte all’acquisizione di società Europee, allo sviluppo delle stesse. Oppure alla finalizzazione di un singolo progetto.

Dare slancio ad un percorso di internazionalizzazione

“Ho visto una realtà che mette veramente le persone al centro del progetto. Finalmente la possibilità per un’azienda made in Italy di eccellere a livello mondiale in ambito IT ed in particolare cybersecurity. Un settore dominato da colossi americani ed esteri. Il mio ingresso ha l’obiettivo di accelerare la crescita non solo di business, ma anche della struttura, passando dagli attuali 30 dipendenti ad oltre 100 nei prossimi 18 mesi. La volontà comune è quella di dare slancio ad un percorso di internazionalizzazione, già iniziato durante quest’anno, che dovrà portarci a eccellere sui principali mercati europei ed extraeuropei”.

Chi è Ermes Intelligent Web Protection



Basce all’interno dell’incubatore I3P del Politecnico di Torino nel 2018 da un’idea di Hassan Metwalley. Intende sviluppare un algoritmo di intelligenza artificiale per proteggere gli utenti dagli attacchi informatici. Scudo evoluto capace di individuare sofisticati malware e minacce che sfuggono ai tradizionali sistemi di sicurezza. Grazie alla sua architettura innovativa e ai suoi algoritmi di AI brevettati, offre una protezione dinamica contro le minacce del web basata non sulla reputazione dei siti ma sul loro reale comportamento.

Eccellenza italiana selezionata da Garter nella top 100 mondiale

Grazie a questo approccio comportamentale, la finestra di esposizione alle minacce viene ridotta da giorni a minuti, garantendo una protezione complessiva real-time del 99% sul web. Vincitrice del Primo Premio PNI CUBE 2017, oggi è l’unica eccellenza italiana selezionata da Garter nella top 100 mondiale delle realtà specializzate in AI Cybersecurity. Inoltre è l’unica italiana ad aver ricevuto il FIC 2022 Startup Award, il premio riconosciuto da FIC (International Cybersecurity Forum). Premio che mira a promuovere le scaleup innovative europee e le giovani imprese nel mondo della sicurezza digitale.

Ha bloccato oltre 360 miliardi di connessioni pericolose

Le soluzioni diversificate ideate da Ermes hanno protetto +30mila utenti bloccando oltre 360 miliardi di connessioni pericolose ed eleggendo l’Italia a leader mondiale della sicurezza informatica. Dopo la chiusura di un round di finanziamento del valore 1 milione di euro, l’azienda ha chiuso il 2021 con un fatturato di oltre 1 milione di euro. La tecnologia di Ermes è stata scelta da KPMG, Carrefour, Reale Mutua, Bonelli Erede, Sol Group, International School of Monaco e distribuita da Techdata e Icos a più di 40 partner in 4 diversi continenti.