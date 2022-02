Ermes arruola Lorenzo Asuni come Cmo

Lorenzo Asuni è il nuovo Cmo, chief marketing officer di Ermes – intelligent web protection.

Il suo ingresso servirà a Ermes per ottenere una certa risonanza internazionale alla sua tecnologia. Una tecnologia mirata alla sicurezza in rete, recentemente sbarcata anche in Medio Oriente, Asia e America.

Ermes – Intelligent Web Protection è un’impresa italiana selezionata da Gartner nella top 100 delle realtà mondiali che sfruttano l’intelligenza artificiale applicata alla cybersecurity.

Il manager nel suo nuovo ruolo piloterà le iniziative dell’impresa volte a divulgare conoscenza e consapevolezza sul suo innovativo sistema di sicurezza. Inoltre promuoverà l’ampliamento su larga scala del marketing aziendale per rispondere alle prospettive di crescita internazionale. Una strada intrapresa da Ermes – Intelligent Web Protection dopo le prime vendite in 4 continenti.

Asuni è laureato in management all’Università degli Studi di Cagliari e all’Universidad Complutense de Madrid. Ha oltre 10 anni di esperienza in ambito startup e scaleup come marketing & sales director. Tra l’altro ha lanciato AirHelp (YCombinator startup tra le top 100 startup mondiali nel 2016), Lunii (scaleup francese) e guidato la crescita dell’italiana Enuan.

Ha alle spalle un’esperienza internazionale tra USA e Europa specializzata come growth hacking e marketing digitale. Inoltre ha lanciato due progetti in ambito sport marketing e health-tech. Rispettivamente Teda e Healthy Virtuoso, realtà in forte espansione negli ultimi anni.

Cosa fa Ermes

L’azienda nasce all’interno dell’incubatore I3P del Politecnico di Torino nel 2018 da un’idea di Hassan Metwalley. Obiettivo: sviluppare un algoritmo di intelligenza artificiale per proteggere gli utenti dagli attacchi informatici. Ovvero uno scudo evoluto capace di individuare sofisticati malware e minacce che sfuggono ai tradizionali sistemi di sicurezza. Ermes ha vinto il Primo Premio PNI CUBE 2017. E’ l’unica eccellenza italiana selezionata da Garter nella top 100 mondiale delle realtà specializzate in AI Cybersecurity. Le soluzioni diversificate ideate da Ermes hanno protetto oltre 30mila utenti bloccando 360 miliardi di connessioni pericolose.