Sophos nomina Gerard Allison senior Vp of Sales

Sophos, ha nominato Gerard Allison a nuovo Senior Vice President of Sales per l’area EMEA.

Michael Valentine, Chief Revenue Officer di Sophos

“Gerard ha una profonda conoscenza del canale di distribuzione e dei rivenditori, oltre a un’ampia esperienza nello stabilire con successo nuovi percorsi di mercato. Sarà un importante e prezioso leader per il comparto Sales di Sophos e supervisionerà l’area EMEA. Soprattutto in previsione delle sfide che affronteremo nel 2023 con il nostro nuovo servizio Sophos Managed Detection and Response. La necessità di soluzioni moderne di cybersecurity, che includono servizi MDR forniti da un team di esperti specializzati nell’individuazione di minacce informatiche “nascoste” lungo la catena logistica, è diventata indispensabile, come indica il nostro nuovo Threat Report 2023”.

Allison ha più di 30 anni di esperienza nel settore ed è noto per il suo stile imprenditoriale e la sua visione. Per il notevole contributo alla crescita del fatturato, allo sviluppo di programmi di vendita, alla formazione e allo sviluppo di solide relazioni con clienti e partner. Prima di unirsi a Sophos, Allison ha lavorato in Exclusive Networks, Gigamon e Juniper Networks. Allison lavorerà dall’Essex, nel Regno Unito.

L’azienda è leader mondiale e innovatore di soluzioni avanzate di cybersecurity, tra cui servizi MDR (Managed Detection and Response) e incident response. Mette a disposizione delle aziende un’ampia gamma di soluzioni di sicurezza per endpoint, network, email e cloud al fine di supportarle nella lotta ai cyber attacchi. Come uno dei principali provider di cybersecurity, Sophos protegge oltre 500.000 realtà e più di 100 milioni di utenti a livello globale da potenziali minacce, ransomware, phishing, malware e altro. I servizi e le soluzioni di Sophos vengono gestiti attraverso la console Sophos Central, basata su cloud. Fornisce cybersecurity as a service alle aziende che necessitano di soluzioni chiavi in mano interamente gestite. I clienti possono scegliere di gestire la propria cybersecurity direttamente con la piattaforma per le operazioni di sicurezza o di adottare un approccio ibrido.