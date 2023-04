Joe Levy è presidente del Sophos Technology Group

Joe Levy è il nuovo presidente del Sophos Technology Group (STG) leader globale nell’innovazione e nell’erogazione della cybersicurezza as-a-service.

Sophos nomina anche Bill Robbins Presidente Worldwide Field Operations

Levy è CTO e CPO di Sophos e manterrà queste cariche così come resterà invariata la struttura organizzativa del STG. In qualità di Presidente, Levy continuerà ad operare in un’ottica di espansione di Sophos come fornitore di servizi per la sicurezza informatica a livello mondiale. Questo grazie alla rapida evoluzione del suo portfolio che include Sophos Managed Detection and Response (MDR) e Incident Response (IR). E inoltre a una gamma di soluzioni che vale oltre 1 miliardo di dollari e che risponde alle esigenze di sicurezza per gli endpoint, le reti, le e-mail e il cloud.

Sophos Managed Detection and Response (MDR) è il servizio di rilevamento e risposta agli attacchi informatici in maggiore crescita a livello mondiale. Supporta oltre 15.500 clienti. STG include anche Sophos X-Ops, un team di intelligence cross-operativa e di sicurezza informatica che conta al suo interno più di 500 esperti. Levy continuerà a fare riferimento a Kris Hagerman, il Chief Executive Officer di Sophos.

Offrire protezione rilevamento e risposta agli attacchi informatici

“Joe e il suo team continueranno a fissare nuovi obiettivi, sia per la velocità che per la qualità della propria spinta innovativa. I nostri team di esperti offrono ai clienti protezione, rilevamento e risposta agli attacchi informatici a livello mondiale. E forniscono una base tecnica consolidata per supportare il successo a lungo termine di Sophos”. Commenta Hagerman. “Grazie all’ambizione, alla visione e alla guida di Joe in qualità di leader di Sophos, la nostra strategia di prodotto, la nostra implementazione tecnologica. E le nostre future roadmap tecnologiche non sono mai state così forti”.

Robbins supervisionerà tutti gli aspetti delle vendite a livello globale

In quanto responsabile delle operazioni sul campo a livello mondiale, dando costantemente priorità all’ecosistema di Canale. E ciò prevede anche aiutare i Partner a far crescere il loro business attraverso i prodotti di sicurezza e i servizi MDR e IR di Sophos. Robbins, inoltre, supervisionerà l’assistenza clienti e svilupperà e dirigerà il nuovo programma Sophos che mira a supportare i clienti nel raggiungimento dei propri obiettivi di business.

Robbins è stato Chief Revenue Officer ed Executive Vice President di Mandiant, Inc. e di FireEye per i sei anni precedenti alla sua cessione

Prima ancora era il vicepresidente esecutivo del Worldwide Sales e del Corporate Marketing presso Nuance Communications . Ha ricoperto diversi ruoli legati alla vendita a livello esecutivo presso Symantec, tra questi quello di Executive Vicepresident delle vendite a livello mondiale. E inoltre di Vicepresident in Veritas Software, poi acquisita da Symantec. Robbins si unirà al senior management team di Sophos e riporterà a Hagerman.

Chi è Sophos

E’ leader mondiale e innovatore di soluzioni avanzate di cybersecurity, tra cui servizi MDR (Managed Detection and Response) e incident response. Mette a disposizione delle aziende un’ampia gamma di soluzioni di sicurezza per endpoint, network, email e cloud al fine di supportarle nella lotta ai cyber attacchi. In quanto uno dei principali provider di cybersecurity, Sophos protegge oltre 500.000 realtà e più di 100 milioni di utenti. Da cosa? Da potenziali minacce, ransomware, phishing, malware e altro. I servizi e le soluzioni di Sophos vengono gestiti attraverso la console Sophos Central, basata su cloud. E si incentra su Sophos X-Ops, l’unità di threat intelligence cross-domain dell’azienda. Sophos X-Ops ottimizza l’intero ecosistema adattivo di cybersecurity di Sophos. Un ecosistema che include un data lake centralizzato, che si avvale di una ricca serie di API aperti, resi disponibili ai clienti, ai partner, agli sviluppatori e ad altri fornitori di cyber security e information technology.