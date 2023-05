Smythson nomina Paolo Porta Ceo

Smythson – brand inglese di cartoleria e pelletteria di lusso – annuncia la nomina di Paolo Porta a Chief Executive Officer.

Porta vanta un track record importante nell’industria del luxury e della moda. Prima di entrare in Smythson ha ricoperto il ruolo di Ceo di Hunter, è stato SVP merchandising e licensing di Jimmy Choo. Ha ricoperto ruoli nei settori del merchandising, degli acquisti e della gestione del canale retail. Anche del wholesale, della distribuzione e in generale del brand development per Burberry, Christian Dior e Stella McCartney.

Smythson, l’iconico brand inglese di cartoleria e pelletteria di lusso

Stefano Giacomelli, Chairman di Smythson e Ceo di Tivoli Group ha detto “Grazie alla profonda expertise nel global lifestylePaolo è la persona giusta per guidare un marchio come Smythson. Sotto la sua guida siamo pronti a inaugurare un nuovo percorso di crescita attraverso il consolidamento in mercati tradizionali come UK ed Europa. Ma soprattutto per incrementare la sua presenza in mercati strategici come quello Americano e Asiatico”.

Il manager italiano vanta una lunga e consolidata esperienza nel luxury

Paolo Porta, ha aggiunto: “Sono orgoglioso di avere l’opportunità di dare il mio contributo all’ulteriore crescita e sviluppo di un marchio come Smythson.Azienda che ho sempre ammirato e che rappresenta oltre 130 anni del più raffinato lusso britannico. Il potenziale di Smythson è enorme e unico. Sono entusiasta di poter lavorare con un team così talentuoso, competente ed affiatato per implementare un nuovo progetto di affermazione e crescita”.

About Smythson

Smythson of Bond Street è stato fondato nel 1887, quando Frank Smythson aprì la sua prima boutique in Bond Street a Londra con una proposta di articoli e accessori di cancelleria eleganti e di alta classe. Smythson racchiude oltre 130 anni del più raffinato lusso britannico, incarnazione di una dedizione costante e di un artigianato impareggiabile. Dal 2009 è un marchio del Gruppo Tivoli, uno dei maggiori produttori italiani di borse e pelletteria.

About Tivoli Group

Il Gruppo Tivoli, nato nel 1981 negli anni si è sviluppato, radicandosi nel distretto della pelletteria di Firenze. Lì si è affermato come leader nella produzione di articoli per numerosi brand della moda e del lusso a livello internazionale. Ha sede operativa a Calenzano,(Fi) Tivoli è una realtà che produce complessivamente circa 700.000 pezzi l’anno di pelletteria e accessori in pelle.

Allargamento e differenziazione del proprio portafoglio clienti

Il Gruppo ha avviato un processo di allargamento e differenziazione del proprio portafoglio clienti per diffondere il proprio know-how e la propria competenza. Questo nell’ambito dello sviluppo e della creazione del prodotto con l’obiettivo di internazionalizzare e produrre pelletteria anche per non-pellettieri. E anche per aziende che vogliono ampliare la loro proposta commerciale senza doversi strutturare internamente.