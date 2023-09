SKODA TRASPORTATION produce 370 carrozze notte a Trenitalia

CMS ha assistito SKODA TRASPORTATION A.S., parte di SKODA GROUP, nella partecipazione alla gara per la fornitura di 370 nuove carrozze notte per gli Intercity di Trenitalia.

Commessa di 730 milioni di Euro

La commessa aggiudicata ha un valore complessivo di circa 730 milioni di Euro. E’ stata finanziata attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con l’obiettivo di migliorare i collegamenti ferroviari verso il Sud Italia.

E’ stato anche firmato il primo contratto applicativo che prevede la fornitura di 70 nuove carrozze Intercity Notte. Le carrozze saranno utilizzate per i servizi da e verso la Sicilia e messe in servizio entro il 30 giugno 2026.

Assistiti da un pool di avvocati

SKODA TRASPORTATION A.S. è stata assistita dallo studio legale CMS con gli avvocati del Dipartimento di Diritto Amministrativo Marco Iannacci (Partner), Tiziana Masone (Senior Associate) e Matteo Pulcini (Associate). CMS ha seguito l’iter di gara dalla presentazione della domanda di partecipazione, alla negoziazione degli accordi interni di ATI. Per finire con la sottoscrizione del contratto con Trenitalia.

CMS è presente in 49 Paesi

CMS è uno dei primi dieci studi legali internazionali per numero di professionisti (Am Law 2018 Global 100). è presente in 79 uffici in 45 Paesi per un totale di oltre 5.000 professionisti e oltre 1.100 partners.

Vanta una comprovata esperienza di consulenza a livello di giurisdizioni locali e internazionali. Opera per conto di una gamma di aziende Fortune 500 e FT Europe 500, oltre che per la maggior parte delle società DAX 30.

In Italia CMS è presente con uffici a Roma e Milano, è attualmente composto da oltre 130 tra professionisti e collaboratori.