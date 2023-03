CMS nomina Beatrice Fimiani, Laura Opilio e Carlo Gnetti

Studio CMS vara un Comitato per garantire il multiculturalismo, l’inclusione e la parità di genere nominando Beatrice Fimiani, Laura Opilio e Carlo Gnetti. Saranno i responsabili della Diversity ed Inclusion.

CMS – tra i primi dieci Studi legali a livello internazionale – ha deciso di dare vita alla Diversity & Inclusion Charter. Si tratta di un testo di riferimento creato per promuovere dialogo, inclusione e partecipazione attiva. Vi aderiscono i professionisti dell’organizzazione per realizzare un ambiente di lavoro che favorisce e accoglie le diversità.

Nel dettaglio, la Carta prevede anche la creazione di un organo ad hoc, denominato Comitato D&I (Diversity & Inclusion). Avrà l’obiettivo di creare un ambiente di lavoro inclusivo e di promuovere i valori della parità di genere e del multiculturalismo.

Il ruolo del Comitato è quello di valutare le attuali politiche e iniziative interne, definendo il percorso per il raggiungimento di specifici obiettivi di inclusione. Inoltre promuovere e sostenere le condizioni necessarie per un ambiente di lavoro che sia il più accogliente e gratificante possibile. Valutare suggerimenti e segnalazioni da parte dei membri dell’organizzazione in relazione a temi inerenti l’inclusione e la valorizzazione delle diversità. E infine monitorare il rispetto degli obiettivi previsti dalla carta nell’ambito delle assunzioni. Inoltre prevede l’instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione, mediante uno sinergico coordinamento con gli addetti alle risorse umane.

Nell’ambito di queste iniziative, lo Studio aderisce in Italia a Valore D. Si tratta della prima associazione di imprese che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del paese.

CMS è uno dei primi dieci studi legali internazionali per numero di professionisti (Am Law 2018 Global 100). Con 78 uffici in 43 paesi in tutto il mondo, per un totale di oltre 5.000 professionisti e oltre 1.200 partners vanta una comprovata esperienza di consulenza a livello di giurisdizioni locali e internazionali e opera per conto di un’ampia gamma di aziende Fortune 500 e FT Europe 500, oltre che per la maggior parte delle società DAX 30.

In Italia CMS è diventato sinonimo non solo di solidità, etica ed affidabilità ma anche di innovazione e rinnovamento. Con uffici a Roma e Milano, è attualmente composto da oltre 130 tra professionisti e collaboratori.