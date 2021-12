Sesa rileva il 67% di Citel e il 51% di A Plus

Sesa ha rilevato il 67% di Citel e il 51% di A Plus tramite la controllata Base Digitale Security Solutions attiva nell’offerta di soluzioni di sicurezza per banche, utilities e retail.

Citel è specializzata nella gestione integrata della sicurezza attraverso piattaforme digitali offerte in modalità as a service e modulabili. Inoltre è player di riferimento in Italia nei sistemi open-PSIM e open-BMS con un customer set in ambito finance ed utilities.

A Plus è attiva nella progettazione di sistemi di controllo degli accessi, rilevazione di presenze e building automation, con focus sui progetti di smart building e security IoT.

Base Digitale Security Solutions è operatore di riferimento nell’offerta di soluzioni di gestione informatica della filiera physical security. Ha ricavi per circa 30 milioni di euro ed oltre 100 risorse specializzate in security solutions per i segmenti finance, utilities e retail.

Base Digitale Group, nuovo settore operativo del gruppo Sesa dal marzo del 2020 prosegue la sua crescita. I ricavi attesi nell’esercizio al 30 aprile 2022 potrebbero raggiungere i 70 milioni (+50% Y/Y). L’Ebitda margin dovrebbe quindi essere superiore al 10%. Detiene anche 500 risorse impiegate nel Base Digitale Security Solutions, Base Digitale Process Management e Base Digital Platform.

Sesa coinvolge Fazzini, Arena e Vaiani

Sesa continua così il suo percorso di crescita grazie ad operazioni di acquisizione bolt-on di natura industriale. Sono 15 finora le operazioni create con un giro d’affari di 160 milioni di euro di ricavi. Le due acquisizioni hanno coinvolto i soci Nils Fazzini per Citel e Sandro Arena e Christian Vaiani per A Plus. I due manterranno ruoli apicali nelle rispettive società insieme agli altri key people Stefano Mancini ed Enzo Chini.

Leonardo Bassilichi presidente e ceo di Base Digitale

“Continuiamo ad investire indirizzando Base Digitale Group verso l’offerta di piattaforme digitali più funzionali per l’evoluzione dei processi della clientela. Con queste operazioni quindi Base Digitale Group raggiunge un totale di 70 milioni di ricavi nel corrente esercizio e 500 risorse specializzate. Siamo quindi lieti di accogliere tutte le nuove risorse di Citel ed A Plus, insieme ai soci fondatori Nils Fazzini, Sandro Arena e Christian Vaiani.

Alessandro Fabbroni ceo di Sesa

“Il nostro gruppo continua il percorso di crescita grazie ad operazioni di acquisizione bolt-on di natura industriale finalizzate ad acquisire competenze e risorse specializzate. Assistiamo a una accelerazione della domanda di trasformazione digitale, con forte attenzione all’ambito security, driver fondamentale dell’evoluzione tecnologica di imprese e organizzazioni”.

