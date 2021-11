Savoiardi Bonomi: …e siamo ancora qua!

Sono tornati i Savoiardi Bonomi. In realtà non se ne erano mai andati. Per chi non avesse seguito le puntate precedenti ricordiamo che l’azienda è la numero uno della produzione mondiale di savoiardi. Un emblema dell’eccellenza Made in Italy nel mondo con una quota export che supera il 62% del fatturato come private label. Un’azienda da grandi progetti.

Come l’ambizioso rilancio dell’assortimento della pasticceria di montagna impastata, lievitata, prodotta e confezionata nello stabilimento di Roverè Veronese. Uno stabilimento immerso nella natura dell’altopiano della Lessinia, a 940 m di altitudine.

La gamma Forno Bonomi è ricca. E’ composta da 22 referenze che, oltre ai savoiardi, comprende dolci tipici come amaretti, sfogliatine classiche e mignon, dolci della tradizione come la Torta Frolla di Verona. E poi ancora frollini, frolle al burro, basi per pasticceria, il Kit Tiramisù. Queste e altre delizie disponibili sugli scaffali delle insegne gdo a livello nazionale da dicembre, con una immagine completamente rinnovata.

Savoiardi con un nuovo design e nuovi obiettivi

Sono stati rivisitati l’incarto che ora propone un design accattivante che ripropone gli antichi saperi messi al servizio di progetti innovativi. Il nuovo logo più visibile emerge in maniera netta dal campo rosso. La sua posizione lievemente obliqua simula la stampa di un timbro che rimanda alla vocazione artigianale del brand. E poi ancora nuovo è anche il packaging esterno dal colore neutro. Ogni specialità viene distinta da una griglia descrittiva con le peculiarità di prodotto in termini di gusto, delicatezza e fragranza. Insomma bisogna assaggiarli sti savoiardi.

Il “riposizionamento strategico” è stato sviluppato dall’agenzia milanese di brand design CBA Italy. Prelude alla definizione di un impianto di comunicazione multichannel ideato per creare sinergie tra diverse attività fino alla fine dell’anno e per tutto il 2022. Prevista anche una influencer campaign e digital adv sui canali social FB, IG e Linked-in – ideate e realizzate da AQuest pianificata sulle maggiori testate trade e consumer. La Federazione Italiana Cuochi ha conferito all’azienda il sigillo di garanzia “Approvato da Fic” per la base millefoglie, i savoiardi e gli amaretti, best seller di gamma.

Alberto Kruger responsabile marketing Forno Bonomi

Il progetto di rebranding che stiamo varando mira a costruire un dialogo sempre più diretto con il consumatore, fondato sulla condivisione dei nostri valori di riferimento. Ovvero il rispetto delle tradizioni, il forte legame con il territorio, la bontà delle materie prime e la costante innovazione. Si tratta di un percorso che abbiamo intrapreso con orgoglio anche grazie all’incremento delle quote di mercato del 2020 con un consolidamento anche in termini di fatturato. Soprattutto nella categoria dei savoiardi, per la quale abbiamo registrato +1,4 p.q. a volume e +0,9 p.q. a valore”. Le nostre previsioni ci raccontano di una crescita di un +8% a volume e +5% a valore rispetto al 2019.”

Tecnologia e sostenibilità al servizio della qualità

Forno Bonomi è una realtà imprenditoriale a gestione familiare, sviluppata su una superficie 65.000 metri che lavora a ciclo produttivo continuo. Lo stabilimento è alimentato da fonti 100% rinnovabili. Si avvale di uno dei migliori recuperatori di energia di acqua calda – scaldata con il calore dei forni destinato a disperdersi – per generare acqua refrigerata alle temperature necessarie. Il 70% dell’energia termica che viene immessa diventa energia frigorifera utile e disponibile, contrastando l’inquinamento termico e riducendo i consumi energetici.

L’intero processo produttivo è totalmente automatizzato: dallo stoccaggio delle materie prime, ai dosaggi degli impasti, fino al confezionamento, all’imballaggio e alla palettizzazione. Si lavora h 24 su tre linee di savoiardi, che sfornano 38 quintali all’ora di prodotto e 2 linee su altre ricette programmate in base alla domanda. Compresa l’inedita novità salata, presentata in anteprima alla Fiera di Anuga lo scorso 13 ottobre, in vendita in Italia da gennaio 2022.

Share