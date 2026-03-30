Satispay rivoluziona il welfare aziendale: più liquidità agli esercenti

Satispay continua a muoversi con la sicurezza di chi ha un’idea chiara in testa. Rendere semplice la gestione del denaro e restituire valore all’economia reale. E nel welfare aziendale, la fintech italiana sta dimostrando che si può innovare davvero, senza slogan. Ma con numeri e processi che cambiano la vita quotidiana di chi lavora e di chi fa impresa.

Il cuore della strategia è un modello che ribalta la logica tradizionale del welfare. Non più un sistema che pesa sugli esercenti, ma un circuito che li sostiene. Oggi Satispay rimborsa oltre 30 milioni di euro al mese alle attività convenzionate, con accredito entro un giorno lavorativo. Una velocità che nel settore è quasi rivoluzionaria e che elimina alla radice i problemi storici dei buoni pasto. Come attese infinite, rischi di mancato incasso, buoni illeggibili, burocrazia.

Il risultato è tangibile: gli esercenti non solo incassano prima, ma incassano meglio. Lo scontrino medio dei Buoni Pasto Satispay è infatti superiore del 60% rispetto alle altre transazioni digitali effettuate nello stesso punto vendita. Un dato che racconta molto più di mille analisi: quando il sistema funziona, le persone spendono di più e i negozi di quartiere tornano a essere un motore dell’economia locale.

La crescita è stata rapidissima

In soli due anni, il numero di aziende che ha adottato Satispay Welfare è aumentato di 20 volte, portando i volumi annualizzati a 360 milioni di euro nel 2025. Forte di questo trend e della fiducia di oltre 40.000 imprese, la fintech punta ora a raggiungere 700 milioni di euro entro la fine del 2026. A scegliere Satispay non sono solo PMI, ma anche grandi gruppi come Iren, Armani e Sky. Aziende che hanno trovato nella piattaforma un equilibrio raro: semplicità per i dipendenti, condizioni eque per gli esercenti, efficienza per le aziende.

La politica dei costi

Satispay ha introdotto fin dal primo giorno commissioni inferiori al tetto del 5% previsto dalla legge, anticipando di fatto la normativa. Una scelta che non nasce da obblighi, ma da una visione: il welfare deve generare valore per tutti, non drenarlo. Il CEO e co‑fondatore Alberto Dalmasso lo riassume con chiarezza. “Il welfare funziona solo se è sostenibile per ogni attore della filiera. La tecnologia deve servire l’economia reale, non complicarla. Restituire valore al territorio significa eliminare attriti e costi inutili, mettendo nelle mani delle persone strumenti semplici e utili”.

Accanto alla parte operativa, Satispay vede nel welfare anche un ponte verso l’educazione finanziaria. Trasformare un benefit in uno strumento digitale intuitivo significa aiutare i lavoratori a gestire meglio le proprie risorse. E inoltre li si avvicina a temi come previdenza complementare, risparmio e investimenti. È un tassello della missione più ampia della fintech: “Empower People Through Finance”, rendere la finanza accessibile, comprensibile e utile.

Chi è Satispay

Nata nel 2015, Satispay è oggi una super app con una community di 6 milioni di utenti, capace di integrare pagamenti, servizi, risparmio e ora anche welfare aziendale. Detiene 400.000 attività convenzionate, una rete in continua espansione e un approccio che mette al centro semplicità e sostenibilità. La fintech sta ridefinendo il modo in cui aziende, lavoratori ed esercenti vivono il welfare. E se i numeri sono un indicatore, il 2026 sarà un anno in cui Satispay non solo crescerà, ma continuerà a cambiare le regole del gioco.